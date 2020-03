Het Pixelmator Team heeft aangekondigd dat er grote updates aankomen voor de drie apps voor iPhone, iPad en Mac. In een sneak peek is alvast te zien wat je kunt verwachten.

Pixelmator Photo voor iPad

Pixelmator is de krachtige en geavanceerde fotobewerker voor de iPad. Met kunstmatige intelligentie kun je bijvoorbeeld op knappe wijze ongewenste details uit foto’s weghalen en het werkt ook nog eens heel gemakkelijk. Pixelmator Photo is dan ook een favoriet op de iCulture-redactie en in de aanstaande update komen er weer leuke features bij. Het hoogtepunt is ondersteuning voor Split View op de iPad, zodat je Pixelmator Photo naast een andere app kunt gebruiken. Er komen nog meer functies bij, die je kunt ontdekken door betatester te worden.



Pixelmator voor iOS krijgt eindelijk update

Het team noemt het een “korte onderbreking”, maar feit is wel dat de Pixelmator-app voor iOS al sinds 2017 niet meer was bijgewerkt. Het leek erop dat er helemaal geen energie meer in werd gestoken, zeker nadat Pixelmator Photo was verschenen. Daar zaten vrijwel dezelfde functies in.

Het team heeft nu laten weten dat Pixelmator voor iOS een grote update krijgt. Er komt een Bestanden-gebaseerde documentenbrowser in en nieuwe instellingen voor afbeeldingsformaten. Verder is er een fotobrowser gepland. Op de langere termijn komen er grotere vernieuwingen aan. Uiteindelijk moet de app compatibel worden met Pixelmator Pro, de software voor de desktop. Hoe snel dit gaat gebeuren is nog even gissen, maar het zou best opnieuw tweeënhalf jaar kunnen duren.

Pixelmator Pro voor Mac

De Mac-versie van Pixelmator kreeg het afgelopen jaar wel meerdere updates. De focus ligt nu op het gebruiksvriendelijker maken van de app, zodat het prettiger in gebruik is. Er wordt momenteel gewerkt aan Pixelmator Pro 1.6 Magenta, waarvan nu een bètatest loopt. Er zit bijvoorbeeld een betere kleurenkiezer in.

Dat klinkt misschien nog niet erg indrukwekkend, maar het team heeft nu zo hoge verwachtingen geschapen, dat we wel een behoorlijke hoeveelheid nieuws verwachten.

Hier kun je de apps vinden: