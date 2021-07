Apple houdt voor haar producten een lijst bij die geclassificeerd worden als vintage of verouderd. Voor reparaties en het vervangen van onderdelen heeft dit gevolgen voor dergelijke oudere producten. Bij vintage producten kan Apple soms nog reparaties uitvoeren, maar dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen. Vanaf nu markeert Apple de eerste 12-inch Retina MacBook als vintage.



12-inch MacBook is nu vintage

Het gaat specifiek op het model uit 2015, de eerste versie van de MacBook in nieuwe stijl. Dit model betekende de terugkeer van de standaard MacBook en was de opvolger van de witte plastic MacBook. Kenmerkend van de 12-inch MacBook was het ultra dunne ontwerp en Apple’s omstreden keuze om er maar één usb-c-poort in te doen. Het was voor het eerst dat Apple usb-c aan een MacBook toevoegde. Later werden alle modellen voorzien van deze aansluiting.

Gebruikers hebben soms een haat-liefde-verhouding met dit model. Het was de dunste en lichtste MacBook die Apple ooit gemaakt heeft (zelfs nog lichter dan de MacBook Air), maar vanwege de enkele poort voor opladen en accessoires ook omstreden door het gebruik van adapters. Het was bovendien niet de meest krachtige MacBook, hoewel hij wel prima geschikt was om mee te browsen, mailen en documenten te maken.

In 2019 haalde Apple de 12-inch MacBook uit het assortiment, nadat deze al een paar jaar niet meer bijgewerkt was. Er gingen nog geruchten dat Apple voor de Apple Silicon-chip dit model zou terugbrengen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.

Wat betekent dit voor jou?

Nu de 12-inch MacBook uit 2015 door Apple als vintage gezien wordt, betekent dit dat reparaties een stuk lastiger worden. Apple en erkende resellers kunnen soms geen onderdelen meer krijgen, waardoor je gebonden bent aan de huidige voorraad van vervangende onderdelen. Reparaties zijn dus niet onmogelijk, maar door de status van vintage wel een stukje lastiger. Apple gebruikt deze term voor producten die langer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar niet meer verkocht worden. De volgende status is verouderd, wat betekent dat er geen onderdelen meer beschikbaar zijn. Je moet daardoor vaker uitwijken naar onofficiële partijen. Producten die langer dan zeven jaar niet meer verkocht worden, krijgen dit label.