iCulture Vandaag: dit was vrijdag 3 juni 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 3 juni 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Stilte voor de storm? Het is bijna tijd voor WWDC 2022. Bekijk daarom hier onze WWDC 2022 verwachtingen. Lees daarna hoe je je kunt voorbereiden op WWDC 2022 in onze special. Tot het zover is kun je aan de slag met wat tips, zoals het maken van een Apple Watch wijzerplaat (bijvoorbeeld een met een foto van Tim Cook? 😉). Of check voor dit lekkere warme weekend eens wat je allemaal met de iPhone Weer-app kunt doen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

De AmpliFi Alien-router krijgt HomeKit-support. Eindelijk komt er een nieuw merk met deze ondersteuning bij.

Het is bijna zover! Dit zijn onze WWDC 2022 verwachtingen.

Zo kun jij je voorbereiden op WWDC 2022. Lees er alles over in onze special!

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Deze HomeKit routers zijn momenteel verkrijgbaar.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Nu met een tabblad voor belgesprekken, net als WhatsApp.

, iOS 11.0+) - Nu met een tabblad voor belgesprekken, net als WhatsApp. Next: Magic DJs & Playlists (€4,99, iPhone/iPad, iOS 14.5+) - Synchroniseer je instellingen en Magic DJ’s met je iCloud account.