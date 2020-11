Online sessies voor Today at Apple

Apple zit een beetje in z’n maag met Today at Apple, de educatieve sessies waarbij je uitlegt hoe je met Apple-producten kunt tekenen, fotograferen en muziek maken. Voor Today at Apple zijn de wereldwijd winkels verbouwd. Er kwamen dure schermen te staan voor groepssessies. Die kunnen momenteel niet plaatsvinden, waardoor de Videowalls en Forums er verlaten bij liggen. Als alternatief bracht Apple filmpjes uit waar je online naar kunt kijken. Maar het is toch niet hetzelfde. Daarom komen er nu rond de feestdagen online sessies waar je je voor kunt inschrijven. ‘Make Your Holiday’ heet het internationale programme. In Nederland is gekozen voor de titel ‘Deze feestdagen creëer jij’.



Today at Apple helpt je bij het maken van decembercadeautjes met behulp van Apple-software en -hardware. Gebruikers van alle leeftijden kunnen meedoen als ze beschikken over een iPhone, iPad en software van de App Store.

Er is een gratis 74 pagina’s tellend digitaal boek, waarin je alle opdrachten vindt. Daarnaast zijn er wekelijkse online sessies om posters, familieportretten, wenskaarten en uitnodigingen voor feestjes te maken. Die feestjes zullen dit jaar niet zo groot zijn dat je een aparte uitnodiging hoeft te maken, maar het gaat om het idee. Je kunt het boek het beste op een iPad bekijken, zodat je het met split-view naast een andere app kunt bekijken om het geleerde meteen in praktijk te brengen.

De online sessies vinden plaats tussen 19 november en 31 december. Je krijgt dan onder begeleiding de mogelijkheid om met de projecten uit het boek bezig te gaan.

Hier kun je je aanmelden

Tijdens de sessie ‘Virtuele bedankkaarten maken’ ga je met een virtuele bedankkaart laten zien hoe dankbaar je bent voor je favoriete persoon, plaats, huisdier of object. De Apple-medewerkers helpen je om dit te doen in de Notities-app op de iPad. Deze sessie vindt voor alle Nederlandse Apple Stores plaats op woensdag 25 november en woensdag 2 december, beide dagen van 15:00 tot 15:30 uur. De sessies zijn gratis te volgen.

De sessie ‘Feestelijke familieportretten’ leert je om een foto te maken die verder gaat dan het traditionele familieportret. Doe ideeën op voor leuke groepsfoto’s die je naar iedereen kunt versturen. In dit geval krijg je tips om de Camera-app van je iPhone of iPad beter te gebruiken. Je kunt terecht op zaterdag 28 november of zondag 29 november, beide om 12:00 uur.

Bij de buitenlandse sessies doen ook illustrator Andrea Pippins, fotograaf Priscilla Gragg en illustrator/designer Paul Farrell mee, maar bij de Nederlandse sessies hoef je waarschijnlijk geen bekende namen te verwachten. In andere landen is het ook mogelijk om met Holiday Highlight Reels aan de slag te gaan. Omdat het een virtuele sessie is weerhoudt niets je ervan om bij een buitenlandse sessie aan te schuiven. Apple werkt samen met onder andere Leslie Odom Jr. (bekend van de musical Hamilton) en StoryCorps om verhalen te delen.