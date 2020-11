In een teardown laat iFixit vandaag de binnenkant van Apple's nieuwste MacBooks zien. Dankzij de M1 processor zijn er verschillen met de vorige generatie MacBook Air en MacBook Pro. Zo is de chip aanzienlijk kleiner dan zijn Intel-voorgangers en mist de MacBook Air een ventilator.

iFixit teardown van MacBook Air en MacBook Pro met M1

We zijn gewend van iFixit dat het reparatiebedrijf ons zo snel mogelijk de binnenkant van nieuwe Apple apparaten laat zien. Dat is met de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro ook het geval. Er zijn verschillen, maar de Macs komen qua hardware grotendeels overeen met hun voorganger.



Een verschil dat voor beide MacBooks geldt is dat de M1 processor aanzienlijk minder ruimte in beslag neemt dan een Intel processor. iFixit noemt wel een nadeel aan de M1 processor wat reparaties betreft. Omdat de RAM en SSD (werkgeheugen en opslag) nu in de processor zijn geïntegreerd zijn de onderdelen eigenlijk niet los van elkaar te vervangen. Ook is er geen losse T2-chip meer, want die functionaliteit zit ook in M1 ingebakken.

MacBook Air met M1 zonder actieve koeling

Hoewel de naam van deze Mac het misschien wel zou suggereren, is er geen actieve luchtkoeling meer aanwezig. Dat komt omdat de M1 processor koel genoeg kan blijven om niet oververhit te raken. Dat heeft als resultaat een muisstille laptop, want er zijn geen bewegende onderdelen meer te vinden.

iFixit heeft onderzocht hoe de MacBook Air dan toch zijn hitte kwijt kan. Dat gebeurt met een warmtegeleider die de hitte naar een koeler deel in de Mac verplaatst. Volgens het reparatiebureau duurt afkoelen hierdoor wel wat langer, maar het heeft belangrijke voordelen. Ten eerste is de Mac stil, maar omdat er geen bewegende onderdelen meer zijn kan er ook minder kapot gaan.

Kijk je verder dan de koeling, dan is er niets veranderd ten opzichte van zijn voorganger. De MacBook Air met M1 processor heeft bijvoorbeeld dezelfde batterij, hetzelfde toetsenbord en dezelfde speakers. Wel hebben enkele toetsen een andere functie gekregen en is de schermkwaliteit verbeterd. Dat en meer verschillen lees je in onze MacBook Air met M1 en Intel vergelijking.

MacBook Pro met M1 is vrijwel hetzelfde

Wie dacht dat de nieuwe MacBook Pro nu ook afscheid zou nemen van actieve koeling heeft het mis. Sterker nog: de ventilator in de M1 MacBook Pro is identiek aan die van zijn voorganger. Uiteraard is ook hier de M1 processor kleiner dan de Intel processor, maar daarna houden de verschillen op.



Zoek de verschillen: MacBook Pro met Intel (links) en MacBook Pro met M1 (rechts)

Het voordeel aan het gebrek aan interne veranderingen is dat reparaties net zo makkelijk zijn als voorheen. Natuurlijk moet je wel een beetje technisch onderlegd zijn, maar om bijvoorbeeld de batterij te vervangen ga je op dezelfde manier te werk als bij de vorige MacBook Air en MacBook Pro. Wil je weten wat voor jou de belangrijkste verschillen zijn tussen deze Macs? Bekijk dan onze MacBook Air M1 en MacBook Pro M1 vergelijking.