Last van Agenda-spam? Zo kun je het verwijderen [video]

Krijg je spam via de Agenda- of Foto's-app op je iPhone of iPad? Er is een manier om af te komen van deze iCloud-spam. In deze tip lees je hoe je ervoor zorgt dat de spam van je toestel verwijderd wordt, zodat je de spamuitnodigingen niet meer ontvangt.

Spam via e-mail bestaat al jaren, maar ook via iCloud kan spam verstuurd worden. Dit wordt onder andere gedaan via de Foto’s- en Agenda-app. Door jou een uitnodiging te versturen via iCloud-fotodelen of een agandagebeurtenis krijg je zo ongewild materiaal op je toestel. Voor de iCloud spam die via de Agenda-app verstuurd wordt, is er gelukkig een oplossing.



iCloud-spam via Agenda en Foto’s

Spammers die gebruikmaken van deze methoden sturen jou een uitnodiging op je iCloud-adres. Je krijgt vervolgens een uitnodiging om foto’s te delen via iCloud-fotodelen of om een agendagebeurtenis te accepteren in de Agenda-app. Bij het accepteren van laatstgenoemde wordt de gebeurtenis in de agenda geplaatst, meestal met een link naar een spamwebsite. Op het moment dat je de uitnodiging afwijst, krijgt de verzender daar een melding van. Hierdoor weet de spammer dat het account waar de spam naar verstuurd is, nog actief is. De hoeveelheid spam zal daardoor mogelijk alleen maar meer worden. Maar er is gelukkig een oplossing voor dit probleem.

Onderstaande video laat zien hoe je dit op kunt lossen. Verderop leggen we de stappen wat uitgebreider uit:

Spam via Agenda-app verwijderen

Krijg je spam via de Agenda-app, dan is dit op te lossen zonder dat je direct reageert op de binnenkomende uitnodiging. Dit kan op twee manieren:

In iOS 10.3 en later kun je de spamuitnodiging wissen uit de agenda.

Bij eerdere iOS-versies kun je onderstaand stappenplan volgen.

Je kunt natuurlijk ook altijd naar de agenda gaan die de spam bevat en waar je ongewild op geabonneerd bent. Tik hiervoor op Agenda’s en verwijder de agenda die je niet meer wilt hebben (of zeg het abonnement op).

Spam uit Agenda-app verwijderen bij oude versies

Heb je een iOS-versie die ouder is dan iOS 10.3, dan pak je het als volgt aan:

Open de Agenda-app. Tik onderaan op Agenda’s en kies voor Wijzig. Selecteer Voeg agenda toe… en geef je nieuwe agenda een naam en een kleur. Open de uitnodiging en kies bij het kopje Agenda voor de nieuw aangemaakte agenda. Heb je nog meer spam-uitnodigingen, dan herhaal je bovenstaande stappen. Zodra je alle spam in dezelfde agenda gezet hebt, tik je in de Agenda-app weer onderaan op Agenda’s. Tik op het i’tje naast de spamagenda en kies voor Verwijder agenda.

De spam die in de agenda geplaatst is, wordt vervolgens verwijderd. Er is nog een andere manier om te voorkomen dat dit soort uitnodigingen in je agenda geplaatst worden, maar dit heeft tegelijkertijd effect op al je uitnodigingen:

Ga naar iCloud.com en log in. Open de Agenda-app en klik linksonder op het tandwiel. Kies voor Voorkeuren en ga naar Geavanceerd. Bij het kopje Uitnodigingen stel je je mailadres in om uitnodigingen mee te ontvangen. De mail kun je vervolgens weggooien, waarna ook de uitnodiging verwijderd wordt.

Spam via Fotodelen

Voor de spam die verstuurd wordt via iCloud-fotodelen, is helaas geen eenvoudige oplossing. Het enige wat je kunt doen, is om de functie helemaal uit te schakelen:

Open de Instellingen-app en ga naar Foto’s en Camera. Zet de schakelaar bij iCloud-fotodelen uit.

Je kunt dan geen uitnodigingen meer voor deze spam-albums krijgen, maar kunt dan ook zelf geen foto’s meer delen met vrienden en familie. Het gezinsalbum als je Delen met gezin ingesteld hebt, verdwijnt dan ook uit jouw toestel.

Met dank aan tipgever Wessel