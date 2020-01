Eens in de zoveel tijd kopen we een nieuwe telefoon, maar wat doe je met je oude toestel? Je kunt namelijk allerlei dingen doen met een afgedankte telefoon. Wij zijn benieuwd naar jouw voorkeur.

iCulture peilt: Wat doe jij met je oude telefoon?

Wanneer je toe bent aan een nieuwe iPhone kun je verschillende dingen doen met je oude toestel. Je kunt hem natuurlijk stof laten vangen in een la, maar er valt ook wat mee te verdienen. Door hem door te verkopen via sites als Marktplaats krijg je doorgaans het meeste geld voor je gebruikte telefoon.



Een andere mogelijkheid is je telefoon laten opkopen door een bedrijf die vervolgens jouw iPhone als refurbished doorverkoopt. Er wordt dan onder meer een nieuwe batterij in gezet. Verder zijn er bedrijven die geld geven voor jouw oude iPhone en het toestel vervolgens recyclen of de onderdelen gebruiken. Uit ons onderzoek naar vergoedingen voor gebruikte toestlelen bleek afgelopen oktober dat het nogal uiteen kan lopen wat je voor je toestel krijgt. Tenslotte kun je je toestel bewaren als reservetoestel of aan een familielid geven.

Kortom: er zijn redelijk wat bestemmingen voor jouw oude telefoon. Waar gaat die van jou naartoe? Laat het aan ons weten via de poll!

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!