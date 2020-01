Smart Keyboard met schaartoetsenbord

Dat beweert DigiTimes. Apple zou plannen hebben om het schaarmechanisme voor toetsenborden ook toe te passen in het Smart Keyboard van de iPad en iPad Pro. Apple schakelde bij de 16-inch MacBook Pro over naar het schaarmechanisme en er zijn geruchten dat dit mechanisme binnenkort ook in een kleinere versie van de MacBook Pro te vinden is. Het vernieuwde toetsenbord is met enthousiasme ontvangen, nadat er jarenlang is geklaagd over z’n voorganger, het vlindermechanisme. Logisch dus dat Apple er nog meer mee wil gaan doen. Voordelen van dit type toetsenbord is dat je de toetsen dieper kunt indrukken en dat je meer voelbare feedback krijgt.



Het betekent echter niet dat het Smart Keyboard plastic toetsen krijgt, die krassen op je scherm veroorzaken. Het zal waarschijnlijk nog steeds een met textiel bekleed exemplaar zijn. Overigens zijn er ook geluiden dat Apple pas in 2021 zou willen overstappen naar een nieuwe variant van het Smart Keyboard. In 2020 zullen we het dan nog even moeten doen met het huidige design. Apple gaat naar verwachting in het voorjaar van 2020 een nieuwe iPad Pro uitbrengen, ook weer met bijpassende Smart Keyboard (Folio) case. Die zou dan voorzien zijn van de huidige rubber-dome toetsen.

Het nadeel van dergelijke toetsenbordhoezen is dat ze vrij prijzig zijn en vaak maar passen op één type iPad. Stap je over naar een andere iPad, dan zul je ook weer rond de 200 euro voor een nieuwe toetsenbordhoes moeten uitgeven. De enige uitzondering is het 10,5-inch Smart Keyboard uit 2017, want die kreeg een tweede leven bij de iPad Air 2019 en de normale iPad 2019.

Het artikel van Digitimes zit achter een paywall.