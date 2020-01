ProtonCalendar is een goed beveiligde agenda van ProtonMail

ProtonCalendar

Als je goede voornemen voor 2020 is om het veiliger met je data om te gaan, dan staan de makers van ProtonMail nu voor je klaar met een beter beveiligde agenda. Deze is officieel van start gegaan in publieke beta. Hiermee wil ProtonMail veilige alternatieven bieden voor Google-software. Er werd al een tijdje over gesproken, maar nu kunnen betalende gebruikers van ProtonMail meedoen aan de publieke beta. Later in 2020 zal het worden opengesteld voor iedereen. Eerder verscheen er ook al een VPN-dienst van dezelfde makers.



ProtonMail werd in 2013 opgericht in Zwitserland door drie wetenschappelijke onderzoekers van CERN. Het bedrijf belooft volledige privacy door data op je toestel end-to-end te versleutelen, zodat niemand het kan onderscheppen en lezen. Daarbij probeert ProtonMail zich vooral af te zetten tegen Gmail, waar je e-mailberichten worden gescand op trefwoorden om je een “persoonlijker ervaring” te bieden. Met ProtonCalendar zetten de Zwiters nu een volgende stap om Google overbodig te maken. Althans, voor mensen die Google zat zijn, want dit soort alternatieven zullen niet zo snel de massa bereiken. “Ons doel is om online producten beschikbaar te stellen die gebruikers bedienen, in plaats van ze te exploiteren”, aldus CEO Andy Yen.

Echt innovatieve functies zitten er nog niet in ProtonCalendar. Het is een overzichtelijke agenda geworden met dag- en maandweergave, waarbij je specifieke afspraken snel kunt herkennen aan de hand van kleurtjes. Je kunt afspraken maken en wissen, herinneringen instellen en per dag, week of maand herhalen. Het grote verschil is dat privacy voorop staat. De makers versleutelen de naam van de afspraak, de beschrijving, locatie en deelnemers. Derde partijen kunnen niet zien welke afspraken jij hebt. ProtonMail kan dat zelf overigens ook niet bekijken. Je hoeft geen nieuw account aan te maken, maar kunt meteen inloggen met een bestaand ProtonMail-account. Voor bedrijven zijn er enkele zakelijke functies. Later komen er nog meer functies zijn, zoals de mogelijkheid om je agenda te delen met andere ProtonMail-gebruikers en het uitnodigen van anderen voor een vergadering. Dit gaat ook werken met mensen die geen ProtonMail hebben.

Nu er momenteel weinig vertrouwen meer is in grote techbedrijven en je elke week wel weer over gelekte accountgegevens leest, zou ProtonMail met deze nieuwe dienst wel eens een kunnen voldoen aan een behoefte. Sinds 2014 heeft het bedrijf zo’n 20 miljoen gebruikers aangetrokken, die er dankzij betaalde diensten voor zorgen dat ProtonMail winst maakt. Zonder reclame en exploiteren van je data betekent het uiteraard wel dat niet alles gratis is bij deze aanbieder.

ProtonCalendar is momenteel alleen als webversie te gebruiken. Er komt in 2020 nog een iOS-app aan. Wil je nu alvast proberen en ben je nog geen gebruiker van ProtonMail, dan kun je je hier aanmelden en deelnemen aan de beta.