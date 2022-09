iCulture Vandaag: dit was dinsdag 6 september 2022

Nog één dag te gaan en dan weten we meer over de aankondigingen van Apple. We vonden het daarom wel een goed idee om eens alle geruchten rond de Apple Watch Pro op een rijtje te zetten. Verder vertellen we je wanneer we de iOS 16 releasedatum verwachten en hoe je je kunt voorbereiden op de iOS 16-installatie (en de installatie van watchOS 9). En morgen? Dan is er even geen iCulture Vandaag, maar wel héél veel aankondigingen van Apple, dus zet je schrap!



