Update 20 december 2019: Bijna vier maanden later heeft de FCC de iPhones opnieuw getest op radiostraling. In een nieuw onderzoek is gekeken of de iPhone 7, iPhone X en iPhone XS meer straling uitstoten dan wettelijk vastgelegd is. Daarnaast is ook gekeken naar de straling bij meerdere Samsung- en Motorola-toestellen. Uit de nieuwe test is gebleken dat de modellen voldoen aan de regels en er dus niets aan de hand is.

Alle modellen produceren maximaal 1 Watt per kilogram straling, wat ver onder het maximum van 1,6 Watt per kilogram is. Dit komt lang niet in de buurt van de gemeten waardes van The Chicago Tribune, die de straling van de iPhones in twijfel trok. Hoe het kan dat de metingen van de FCC en The Chicago Tribune zo ver uit elkaar liggen, is niet helemaal duidelijk. Apple liet eerder al weten dat ze voldoen aan de stralingsregels.

Wil je meer weten over de test van de FCC, dan vind je in hun rapport de uitgebreide test.

Oorspronkelijk artikel 22 augustus 2019

FCC start onderzoek naar radiofrequente straling bij iPhones

Voordat een toestel met draadloze communicatie in de winkels ligt, wordt deze door allerlei instanties getest. In Amerika is dat onder andere de FCC. Zij voeren tests uit om bijvoorbeeld te checken of de hoeveelheid straling de limieten niet overschrijdt. Is de straling te hoog, dan kan de organisatie besluiten om de verkoop van het apparaat tegen te houden. Nu laat de FCC weten dat ze opnieuw enkele modellen gaan testen. Ze doen dit naar aanleiding van een onderzoek van The Chicago Tribune.



Behalve de FCC, voert ook Apple zelf dergelijke tests uit. Apple test dit op een afstand van 5 millimeter van de huid. De FCC voert de tests uit op een kleinere afstand van 2 millimeter. De straling mag, in het geval van de Verenigde Staten, niet hoger uitvallen dan 1,6 Watt per kilogram. Dit is de zogenaamde SAR-waarde. The Chicago Tribune heeft de eigen tests uitgevoerd in een speciaal daarvoor bestemd laboratorium. Bij een iPhone 7 was volgens de test de straling een stuk hoger dan volgens de regels is toegestaan, namelijk 3,45 Watt per kilogram.

Apple heeft gereageerd op de ontdekkingen. Het bedrijf stelt dat alle iPhones voldoen aan de regels en limieten die door de instanties wereldwijd zijn opgelegd. Apple zegt in een verklaring:

Alle modellen, inclusief de iPhone 7, zijn volledig gecertificeerd door de FCC en in elk ander land waar de iPhone wordt verkocht. Na een zorgvuldige beoordeling en validatie van alle modellen die in het Tribune-rapport zijn getest, bevestigen we dat we aan de regels en limieten voldoen.

Apple voegt daaraan toe dat de tests niet goed uitgevoerd zijn, waardoor de uitkomst dus mogelijk niet juist is. Toch geeft de FCC aan dat ze opnieuw kijken naar de modellen. “We nemen alle claims over de niet-naleving van de radiofrequentie-normen serieus en testen de betreffende toestellen op naleving van de FCC-regels”, geeft een woordvoerder aan. Naast de iPhone waren er ook andere toestellen die volgens de test van The Chicago Tribune de normen overschrijden, waaronder de Samsung Galaxy S8.

Uit een eerder onderzoek bleek al dat de iPhone 7 meer straling geeft dan zijn voorganger, maar dat dit niet erg is. Uit de tests van Apple bleek dat de SAR-waard bij de iPhone 7 niet hoger is dan 1,19 Watt per kilogram bij 1 gram weefsel.

Geen reden tot paniek

Hoewel de modellen in de test van The Chicago Tribune de normen overschrijden, stelt de FCC dat dit geen gevaar voor de gezondheid is. Er zijn al meerdere onderzoeken die stellen dat het blootstellen aan radiofrequentie geen relatie heeft tot kanker. De normen zijn vooral opgesteld om te voorkomen dat toestellen oververhit raken. Ook The Chicago Tribune concludeert dat de radiofrequente straling niet verward moet worden met röntgenstraling.