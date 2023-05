Als je op zoek bent naar een slimme robotstofzuiger, dan kun je bij een aantal merken terecht. De Roomba-serie van iRobot is misschien wel de bekendste, maar ook de robotstofzuigers van Neato is een bekende. Maar helaas: het moederbedrijf Vorwerk Group laat weten dat Neato Robotics stopt en het bedrijf wordt gesloten. Maar voor huidige gebruikers is er nog wel goed nieuws.



Neato-robotstofzuigers stopt

Neato is sinds 2017 voor 100% onderdeel van het Duitse Vorwerk Group. Het bedrijf gaat zijn focus nu verleggen en heeft besloten om zich terug te trekken uit gebieden waarin geen groei gerealiseerd is. Het bedrijf ziet nog wel potentie in investeringen op het gebied van robotstofzuigers, maar gaat daarbij de focus leggen op merken als Kobold en Nexaro. De hernieuwde focus op deze twee merken, betekent dus helaas wel het einde van Neato. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft de afgelopen jaren niet genoeg geld opgeleverd om nog rendabel te zijn, ondanks de eerdere herstructurering. Nieuwe modellen van de Neato-stofzuigers zullen er dus niet komen en het stoppen treft in totaal 98 werknemers.

Voor huidige gebruikers van de Neato-robotstofzuigers belooft het moederbedrijf nog wel ondersteuning te gaan bieden. Een klein team in Milaan zal voor de Vorwerk Group de infrastructuur van de clouddiensten van de Neato-stofzuigers draaiende houden. Hierdoor zijn de robotstofzuigers nog minimaal vijf jaar volledig te gebruiken, dus ook de functies waarbij je afhankelijk bent van de internetverbinding. Daarnaast blijven ook reserve-onderdelen en reparaties mogelijk, eveneens voor minimaal vijf jaar.

Als je op dit moment nog gebruikmaakt van een Neato-robotstofzuiger, kun je dat dus minimaal de komende vijf jaar blijven doen. De supportafdeling blijft beschikbaar voor vragen of problemen. Op dit moment zijn de Neato-robotstofzuigers nog wel verkrijgbaar bij onder andere Coolblue en Amazon, soms met een flinke korting van 50%.