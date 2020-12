Ooit was het een grote hit: livestreamen met Periscope. Maar nu je vanuit meerdere apps kunt livestreamen is er minder behoefte aan. Twitter stopt daarom met Periscope, omdat de app nauwelijks nog wordt gebruikt.

Periscope verdwijnt

Periscope werd in 2015 overgenomen door Twitter, op het hoogtepunt van de livestreaming-oorlog tussen Meerkat en Periscope. De uiteindelijke winnaar werd Periscope, dat dankzij de nieuwe eigenaar extra publiciteit kreeg en bovendien in 2015 werd uitgeroepen tot Apple’s App van het Jaar. Meerkat moest het onderspit delven en de makers richtten zich op een nieuw project, Houseparty. Dit werd al snel door Facebook gekopieerd onder de naam Bonfire.



De behoefte aan een losse app voor livestreaming is niet zo groot meer en de Periscope-app verdwijnt dan ook per maart 2021 uit de App Stores. Oudere video’s die met Periscope zijn gemaakt en op Twitter zijn gedeeld blijven online beschikbaar. Het archief van eigen filmpjes blijft bestaan totdat de app definitief verdwijnt. Tot die tijd kunnen gebruikers ze downloaden.

De belangrijkste functies van Periscope zullen worden ondergebracht in de Twitter-app. Eigenlijk wilde Twitter al eerder met Periscope stoppen, maar “door de gebeurtenissen in 2020” werd dat nog even uitgesteld. “De afgelopen jaren hebben we een teruggang in gebruik te zien en we weten dat de kosten om de app te blijven ondersteunen alleen maar zullen stijgen”, aldus Twitter in een blogposting. De kosten wegen daardoor niet meer op tegenover de voordelen van een losse app.

Je kunt nog tot maart 2021 Periscope blijven gebruiken. Nieuwe aanmeldingen worden echter niet meer geaccepteerd. Na de sluiting zal de website van Periscope een read only-archief worden van eerdere uitzendingen. Antwoorden op prangende vragen kun je terugvinden in een FAQ.