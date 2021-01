Al jaren werkt Apple aan de Apple Car. Hoe die auto eruit komt te zien, daar kunnen we momenteel alleen nog maar van dromen. Maar wat nou als Apple in plaats van Tesla de Model 3 had gemaakt?

Dagdromen over Apple Car

Apple Car, ook bekend als Project Titan, is al jaren een onderwerp van geruchten. Het is geen geheim dat Apple werkt aan een eigen auto en het idee krijgt steeds meer vorm doordat Hyundai bevestigde (en daarna weer ontkende) in gesprek te zijn met Apple. Toch zorgt het nieuws ervoor dat we aan het dagdromen geslagen zijn: hoe zou zo’n Apple Car eruit zien? We kennen al de Model 3 van Tesla, maar hoe zou die eruit zien als hij uit de pen van Apple was gekomen? Grafisch designer John Calkins ging met dit idee aan de slag.



Apple Car concept: als Apple de Model 3 had gemaakt

Het had niet veel gescheeld of Apple had inderdaad de mogelijkheid gehad om de Model 3 uit te brengen. Elon Musk onthulde niet lang geleden dat hij Tesla wilde verkopen aan Apple, maar dat Tim Cook een ontmoeting weigerde. John Calkins heeft met zijn concept genaamd  Auto’s dit idee vormgegeven.

In de video, die je hieronder kunt zien, komen daadwerkelijk twee werelden samen. Zo is het 15-inch display in het midden gebleven, maar draait er software op die ons sterk doet denken aan CarPlay, het systeem om je iPhone te koppelen aan de auto.

Aan de linkerkant vinden we een dock die veel weg heeft van de dock op de Mac. Veel van het ontwerp zien we nu ook in de Model 3 van Tesla, zoals het bovenaanzicht van de auto, maar met de Split View mogelijkheden van CarPlay. Ook zien we Siri in actie en is af te leiden hoe de Apple TV-app te gebruiken is, mits de auto stil staat. Een van de renders toont hoe de Apple TV-app en de App Store worden uitgeschakeld als de auto in beweging is.

Bekijk hieronder enkele foto’s van het concept.

Voorlopig alleen CarPlay

Toch is het voorlopig allemaal toekomstmuziek. Bloomberg meldde onlangs nog dat het ‘5 tot 7 jaar’ zou duren voordat de zelfrijdende elektrische auto op de weg te vinden is. Tot die tijd moeten we het doen met Apple CarPlay, waar gelukkig al veel apps voor beschikbaar zijn. We hebben de beste CarPlay-apps voor je op een rijtje gezet. Je leest ze in het artikel hieronder.