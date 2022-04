Ken Ken Kocienda bedacht de autocorrectie

In 2018 blikte de bedenker van autocorrect ook al eens terug en gaf toe dat de functie na meer dan tien jaar nog steeds niet perfect was. Nu zijn we vijftien jaar later en hoewel Apple steeds meer slimme technieken in iOS stopt, is autocorrectie eigenlijk nauwelijks beter geworden. Hoe kan dat toch?



Ken Kocienda vertelde in 2018 tegen Wired dat hij nog maar vijftien jaar was toen hij aan de eerste versie van autocorrect voor de iPhone werkte. Hij deed dat onder moeilijke omstandigheden: Apple wilde geheimhouden dat er aan een smartphone werd gewerkt en Kocienda wist dan ook niet eens voor welk apparaat hij iets aan het ontwikkelen was. Zou er een fysiek toetsenbord op zitten of alleen een touchscreen? Sindsdien is de functie nauwelijks veranderd. Autocorrect kijkt met algoritmes wat je typt en probeert rekening te houden met veelgemaakte spelfouten. Toch maakt de functie nog steeds hilarische fouten, gaf Kocienda toe. Hij schreef er zelfs een boek over, met de lange titel ‘ Creative Selection : Inside Apple’s Design Process During the Golden Age of Steve Jobs’.

Joanna Stern van de Wall Street Journal besloot Kocienda ook eens te bellen en te vragen waarom autocorrect soms zo slecht werkt. De functie kijkt waar je vingers het scherm raken en gebruikt de context om het gewenste woord te raden. Omdat Apple veel focus op het Engels legt, kun je je voorstellen dat klachten over autocorrectie in het Nederlands en andere Europese talen nog veel vaker opduiken.

De video hieronder is leuk om te kijken:

Drie problemen met autocorrectie

:

Stern constateerde deze ergernissen als het om autocorrectie gaat, iets waar veel mensen zich in zullen herkennen:

#1 Willekeurige woordaanpassing : De autocorrectie verandert jouw gewenste woord steeds in iets anders. Gebeurt dit vaak, dan kun je het woord toevoegen aan de woordenlijst of aan tekstvervanging.

: De autocorrectie verandert jouw gewenste woord steeds in iets anders. Gebeurt dit vaak, dan kun je het woord toevoegen aan de woordenlijst of aan tekstvervanging. #2 Geen scheldwoorden : Oorspronkelijk mocht je het f-woord gewoon typen, legt Kocienda uit. Het zou dan niet worden gecorrigeerd. Maar als je een tikfout maakt, zal Apple er nooit ‘fuck’ van maken. Kocienda maakte een lijst van alle woorden die niet als correctie mogen opduiken.

: Oorspronkelijk mocht je het f-woord gewoon typen, legt Kocienda uit. Het zou dan niet worden gecorrigeerd. Maar als je een tikfout maakt, zal Apple er nooit ‘fuck’ van maken. Kocienda maakte een lijst van alle woorden die niet als correctie mogen opduiken. #3 Grammaticafouten: Een voorbeeld in het Engels is ‘well’ dat regelmatig wordt veranderd in ‘we’ll’. Beide komen vaak voor en de context zou duidelijk moeten maken welke je bedoelt. In iOS 15 wordt dankzij machine learning beter rekening gehouden met de woorden die jij gebruikt, bijvoorbeeld ‘yolo’ en ‘fomo’ of de gewoonte om ‘ur’ te typen in plaats van ‘you are’.

Volgens Joanna Stern heeft machine learning het systeem van autocorrectie verbeterd, maar ook complexer gemaakt. De kans op bugs en onverwacht gedrag wordt dan ook groter. Je zou een alternatief toetsenbord kunnen gebruiken of autocorrect kunnen uitschakelen, maar dan merk je al snel dat de functie ook toch wel handig is.

Zelf merken we overigens dat het veegtoetsenbord op de iPhone en de dicteerfunctie soms ook een goed alternatief zijn. Vooral als je veel unieke, moeilijke woorden moet typen scheelt het tijd door ze gewoon uit te spreken zodat ze automatisch juist worden gespeld.

Hoe autocorrectie werkt

Autocorrect gebruikt twee verschillende woordenboeken: een reguliere woordenlijst voor het Nederlands en een dynamische woordenlijst die wordt samengesteld op basis van de woorden die jij typt. Als je vaak een bepaald woord op een creatieve manier spelt, zal autocorrect het op een gegeven moment niet meer corrigeren. Het helpt dus om vaak te typen op het toetsenbord.

Mocht je de functie echt zat zijn, dan kun je het gewoon uitschakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Algemeen > Toetsenbord > Autocorrectie. Zet de schakelaar uit.

