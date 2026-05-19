‘In iOS 27 maak je je eigen wallpapers met AI dankzij deze nieuwe functie’

Volgens een bron krijgt de iPhone met iOS 27 een handige nieuwe functie waarmee je zelf je eigen wallpapers kan maken. Daarvoor zet Apple de hulp van AI in.
Apple biedt op de iPhone en iPad standaard een hele berg aan verschillende wallpapers waar je uit kan kiezen. Elk jaar komen daar met de nieuwe grote iOS-update weer nieuwe varianten bij, terwijl ook de nieuwste iPhones altijd elk hun eigen standaard achtergrond hebben. Maar dit jaar lijkt Apple helemaal los te gaan, want volgens Bloomberg heeft Apple voor iOS 27 een nieuwe wallpaperfunctie in de maak.

‘Wallpapers maken met AI in iOS 27’

De nieuwe functie voor het zelf maken van achtergronden voor zowel je beginscherm als toegangsschem, maakt gebruik van AI. In de wallpaperkiezer zou volgens de bron een nieuwe optie komen voor het zelf maken van achtergronden. De functie zou draaien op Image Playground, de huidige app waarmee je nu al zelf afbeeldingen kan genereren op basis van een foto van een persoon. Op dit moment is Image Playground nog wel erg beperkt, dus we verwachten dat de app een boost krijgt om de nieuwe wallpaperfunctie mogelijk te maken.

Hoe dan ook kan je dan met behulp van Apple Intelligence zelf je eigen achtergrond maken. Of er nog beperkingen zijn in wat je wel en niet kunt laten generen, is op dit moment nog niet bekend. In Image Playground kun je nu met een tekstcommando al een plaatje maken, waarbij je ook thema’s, plaatsen en meer kan kiezen. Image Playground maakt afbeeldingen in drie stijlen, maar met ChatGPT kun je nog meer stijlen kiezen. Of dat ook bruikbaar wordt in de nieuwe wallpaperfunctie, is nog niet bekend.

Wil je nu al zelf je eigen achtergrond maken? Dan is de nieuwe Pride Luminance-achtergrond misschien iets voor jou. Daarmee kun je uit tot twaalf kleuren combineren, uit in totaal 75 verschillende kleuren. Zo maak je zelf in een paar stappen je eigen gekleurde en gestreepte wallpaper. Deze optie is toegevoegd in iOS 26.5.

iOS 27 wordt op 8 juni 2026 aangekondigd, tijdens de WWDC. De update wordt deze zomer als beta getest en verschijnt later dit jaar, vermoedelijk in september, voor iedereen met een geschikte iPhone. Met de iCulture-nieuwsbrief blijf je automatisch op de hoogte van het laatste nieuws.

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

