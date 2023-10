Mocht je plannen hebben om een tweedehands iPhone te kopen, dan heeft Apple een nieuw supportartikel voor je. Daarin legt het bedrijf uit waar je rekening mee moet houden bij het kopen van een gebruikt toestel, met onder andere een uitgebreide checklist. Er is nog geen Nederlandse variant beschikbaar. Apple legt aan het begin uit dat iPhones langer meegaan dan andere smartphones, waardoor ze aantrekkelijk zijn om tweedehands aan te schaffen. Maar als je van plan bent via een particuliere aanbieder te kopen, moet je op heel wat punten letten.

Checklist voor gebruikte iPhones

In het supportdocument geeft Apple aan welke (visuele) controles je moet uitvoeren. Het gaat in het kort om de volgende stappen:

Visuele inspectie : Verwijder het hoesje en controleer het toestel op zichtbare schade, krassen, deuken en vuil rondom de knoppen en poorten.A

: Verwijder het hoesje en controleer het toestel op zichtbare schade, krassen, deuken en vuil rondom de knoppen en poorten.A Zet de iPhone aan : Controleer of er een activeringsslot actief is. Krijg je het ‘Hallo’-scherm te zien dan zit je goed. Krijg je een toegangsscherm waarop je een code moet invoeren, dan is het toestel nog niet vrijgegeven voor een nieuwe gebruiker.

: Controleer of er een activeringsslot actief is. Krijg je het ‘Hallo’-scherm te zien dan zit je goed. Krijg je een toegangsscherm waarop je een code moet invoeren, dan is het toestel nog niet vrijgegeven voor een nieuwe gebruiker. Als het beginscherm wordt weergegeven : Controleer bij Instellingen > Algemeen > Info of er al reparaties zijn uitgevoerd.

: Controleer bij Instellingen > Algemeen > Info of er al reparaties zijn uitgevoerd. Controleer de gezondheid van de batterij : Instellingen > Batterij > Batterijconditie.

: Instellingen > Batterij > Batterijconditie. Controleer of de iPhone een simlock heeft : Dit zal bij Europese toestellen niet vaak voorkomen, maar je kunt het controleren via via Instellingen > Algemeen > Info.

: Dit zal bij Europese toestellen niet vaak voorkomen, maar je kunt het controleren via via Instellingen > Algemeen > Info. Controleer het apparaat: Kijk of de knoppen probleemloos werken en controleer functionaliteit zoals WiFi, camera, luidspreker, microfoon en display.

Deze schade valt natuurlijk meteen op.

Tips voor online kopers

Ben je van plan om een gebruikte iPhone online te kopen, dan heeft Apple de volgende tips voor je:

Koop van een betrouwbare aanbieder.

Check hoe het zit met retouren. Hoe veel tijd heb je om de iPhone (indien nodig) terug te sturen, hoe kun je retourneren en om welke reden je van de verkoop mag afzien.

Check welke activiteiten de verkoper uitvoert. Is dit een aanbieder die tweedehands toestellen rechtstreeks doorverkoopt of is er een soort certificatieproces? Wat wordt nagekeken en vervangen?

Stel vast of de iPhone fysieke schade heeft, of de batterij nog goed is en welke reparaties er eerder zijn uitgevoerd.

Als je de iPhone ontvangt, controleer je natuurlijk meteen of deze in de beloofde conditie is. Zo niet, dan stuur je het toestel weer terug binnen de zichttermijn. Gaat het om een commerciële aanbieder, dan kun je antuurlijk altijd terugsturen, want dan gelden de regels voor kopen op afstand in Nederland.

De tips gelden vooral voor het kopen van een particuliere aanbieder. Koop je een refurbished iPhone, dan zou je ook nog kunnen letten op aanbieders die bij het Keurmerk Refurbished zijn aangesloten. Dit zijn enkele betrouwbare aanbieders:

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Lees meer over tweedehands iPhones en refurbished iPhones in onze aparte artikelen.