Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn nu te koop en hier vind je de beste deals

De verkoop van Apple's nieuwe voorjaarsproducten is begonnen. Naast de iPhone 17e en MacBook Neo, zijn nu ook de iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro en nieuwe Studio Display's te koop.

Met Apple’s maart 2026 “event” nog vers in het geheugen, hebben we nu goed nieuws: alle nieuwe producten liggen vanaf nu in de winkels. Dat betekent niet alleen dat de eerste pre-orders vandaag bezorgd worden, maar vooral dat de apparaten nu ook in de winkels te bewonderen zijn en we een goed beeld hebben van de levertijden. In deze round-up hebben we alles nog eens voor je op een rij gezet.

Verkoop nieuwe Apple-producten gestart

In totaal zijn er vanaf vandaag zeven nieuwe Apple-producten te koop:

Het gebeurt niet vaak dat Apple zoveel producten op een dag uitbrengt, zeker niet in het voorjaar. Hoewel het veel om spec-bumps gaat, zit er voor jou toch misschien nog wel interessants bij. Maar waar vind je ze nou het goedkoopst?

iPhone 17e nu te koop

De iPhone 17e is Apple’s nieuwe instapmodel en de opvolger van de iPhone 16e. De verbeteringen zijn de snellere A19-chip, de toevoeging van MagSafe, een krasbestendiger display en Apple’s nieuwe C1X-modemchip. Hij is te koop in drie kleuren (zwart, wit en roze) en is verkrijgbaar vanaf €719,- voor 256GB opslag. We hebben de afgelopen week al diverse artikelen over de iPhone 17e geschreven:

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

Bij deze winkels kun je een losse iPhone 17e bestellen:

Waar je de iPhone 17e momenteel het goedkoopste vindt, zie je in onze prijsvergelijker. Je kunt wisselen tussen een los toestel of met abonnement. Bij de abonnementen is de grootste kans op korting.

iPad Air M4 nu te koop

De iPad Air 2026 biedt een snellere M4-chip, een N1-chip voor betere wifi en Bluetooth en meer werkgeheugen. De iPad Air is nu voorzien van 12GB RAM, waardoor multitasking beter gaat en je makkelijker tussen apps kan wisselen. Ook zware taken binnen grafische apps profiteren daarvan, zeker in combinatie met de M4-chip. De iPad Air 2026 is beschikbaar in twee formaten en begint bij 128GB opslag. De prijs van de nieuwe iPad Air begint bij €669,-.

MacBook Air M5 nu te koop

De nieuwe MacBook Air M5 biedt niet alleen een snellere chip, maar ook twee keer zoveel opslag bij het instapmodel. In plaats van 256GB, krijg je nu meteen 512GB opslag voor al je bestanden, foto’s en video’s en andere documenten. Verder is het dezelfde vertrouwde MacBook Air, die beschikbaar is in twee formaten en vier kleuren. Het is een spec-bump waar je weer jaren mee vooruit kan. De MacBook Air M5 is beschikbaar vanaf €1.199,-. Hier vind je meer over de prijzen van de nieuwe MacBook Air 2026.

MacBook Pro M5 Pro/Max in de winkel kopen

De nieuwe MacBook Pro met M5 Pro en M5 Max-chip biedt de krachtigste prestaties die je op dit moment in een MacBook vindt. Er zijn nieuwe supercores die de prestaties een flinke boost geven, maar wel met behoud van de extra lange accuduur. De MacBook Pro krijgt nu standaard 1TB opslag en is voorzien van een N1-chip voor betere wifi, Bluetooth en Thread. De MacBook Pro met M5 Pro-chip is verkrijgbaar vanaf €2.549,- en de M5 Max MacBook Pro vanaf €4.249,-.

Studio Display en Studio Display XDR te koop

Apple heeft ook nog twee nieuwe externe schermen: het vernieuwde Studio Display en het nieuwe Studio Display XDR. Het gewone Studio Display heeft nauwelijks verbeteringen, want er zitten alleen nu twee Thunderbolt 5-poorten in. Het Studio Display XDR heeft daarnaast ondersteuning voor HDR-weergave (tot 2000 nits), 120Hz refresh-rate en mini-LED. Daardoor is de beeldkwaliteit van dat model een stuk hoger. Maar dat zie je dan ook terug in de prijs.

Studio Display: €1.699,- Met kantelbare voet: +€400,- Met glas van nanotextuur: +€300,-

Studio Display XDR (met kantelbare voet): €3.499,- Met glas van nanotextuur: +€300,-



MacBook Neo

De MacBook Neo is het nieuwste lid van de MacBook-familie. Dit volledig nieuwe model draait op een iPhone-chip en heeft een kleurrijk design en is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een snelle en betrouwbare MacBook, maar voor een hele vriendelijke prijs. Hij is vooral bedoeld voor scholieren en studenten, maar ook voor gebruikers die vooral willen surfen, mailen en video’s kijken. Er is van de MacBook Neo een formaat en is wat kleiner dan de MacBook Air, maar je kan wel uit meerdere kleuren kiezen. De prijs begint bij €699,-.

Prijzen MacBook Neo (2026)

Veelgestelde vragen over de iPhone 17e verkoop en meer

We krijgen regelmatig vragen van mensen die bij de Apple Store hun nieuwe iPhone, MacBook of iPad willen afhalen. Hieronder bespreken we een aantal:

Kan ik op het laatste moment nog naar de Store gaan voor losse verkoop?

Voor de iPhone 17e verwachten we dat er bij de Apple Store nog voldoende modellen op voorraad zijn voor losse verkoop. Omdat de iPhone 17e niet zo populair is als de Pro- en standaardmodellen (zoals de iPhone 167 Pro en iPhone 17), kun je waarschijnlijk nog gewoon naar de winkel gaan voor losse verkoop. Wel kan het zijn dat een bepaalde opslag- en kleurencombinatie al sneller uitverkocht raakt.

Bij de MacBook Neo zijn sommige combinaties al uitverkocht en hebben ze een langere levertijd. Je kunt via de website checken welke nog op voorraad zijn. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Moet ik op het afgesproken tijdstip bij de Store zijn?

Nee, dat hoeft niet exact. Heb je een tijdslot tussen 10:00 en 10:15 uur, dan is het uiteraard de bedoeling dat je rond dit tijdslot in de (eventuele) rij aansluit. Dat hoeft niet precies om 10:00 uur maar het kan ook nog om 10:13 uur. En als je door onverwachte tegenslagen pas later kan komen, dan krijg je ook nog gewoon je toestel mee. Je hebt er immers al voor betaald.

Wat als ik te laat ben voor mijn tijdslot?

Je kunt ook op een later moment je bestelde iPhone, MacBook of iPad afhalen. Omdat je al betaald hebt voor het toestel zal Apple je toestel niet zomaar meegeven aan iemand anders. Apple heeft de tijdslots vooral gekozen om de toestroom van mensen wat te reguleren. Zorg dus dat je op tijd bent. Liefst niet te vroeg, maar ook niet veel te laat.

En vergeet niet je paspoort of ander ID-bewijs mee te nemen!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Dat kan. In de Apple Store-app kunt je op het linkje Annuleer dit artikel tikken om de aankoop te annuleren. Je krijgt dan je geld na een paar dagen teruggestort. Als de bestelling al verwerkt wordt, is het niet meer mogelijk te annuleren. Je kunt dan wel contact met Apple opnemen om aan te geven dat je het product niet meer wil.

Kan iemand anders mijn bestelling ophalen?

Dat kan. Je kunt in de app een extra persoon toewijzen. Met de QR-code en geldige legitimatie kan deze persoon de iPhone of ander besteld product ophalen. Je moet dit wel vooraf regelen.

Kan ik nog extra spullen afrekenen?

Heb je een iPhone of ander apparaat gereserveerd en kom je die ophalen, dan kun je ook nog wat extra accessoires meenemen zoals een hoesje. Een boodschappenlijst met nog zeven iPhones, vier iPads en een MacBook gaat niet lukken, omdat Apple de bestellingen zo snel mogelijk wil afhandelen.

Kan ik nu nog reserveren?

Dat kan, maar dan krijg je wel later geleverd. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-levertijden.

Waar kan ik nu nog terecht voor de iPhone 17e?

Je bent nog niet te laat! Je kunt nog op elk moment je iPhone 17e bestellen bij de webwinkels, telecomproviders en natuurlijk ook bij Apple zelf. De voorraad zal per winkel wel verschillend zijn.