Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
iPhone 17e MagSafe

Op deze manieren heeft Apple de batterij van de iPhone 17e verbeterd

Nieuws iDevices
Wat is de batterijduur van de iPhone 17e en hoe snel gaat het opladen? De batterij van de iPhone 17e heeft een aantal verbeteringen, al doe je er niet per se langer mee. Zo zit dat.
Benjamin Kuijten -

Apple heeft de afgelopen jaren diverse verbeteringen doorgevoerd aan de batterij van de nieuwste iPhone-modellen. Zo is batterijduur van de gewone iPhone 17 weer veel langer dan van de voorganger, terwijl dat model ook weer langer mee ging dan het model dáárvoor. Ook over de batterij van de iPhone 17e is iets nieuws te melden. Hoewel de batterijduur gelijk is met het model ervoor, profiteer je toch van wat fijne verbetering dankzij een nieuwe toevoeging: MagSafe.

Batterijduur iPhone 17e: gelijk aan voorganger

De batterijduur van de iPhone 17e wordt door Apple geschat tot 26 uur voor video afspelen en tot 21 uur voor video streamen. Dat is exact gelijk aan de iPhone 16e van vorig jaar, waar we in onze review destijds erg enthousiast over waren. Met deze batterijduur loopt de iPhone 17e echter wel achter op die van de iPhone 17, die tot 30 uur video kan afspelen en tot 27 uur video kan streamen. Vorig jaar had de iPhone 16e nog een veel betere batterijduur dan de gewone iPhone 16. Dit verschil is eigenlijk vooral een compliment aan de iPhone 17, niet zozeer een tekortkoming van de iPhone 17e.

iPhone 17eiPhone 16eiPhone 17iPhone 16
Video afspelenTot 26 uurTot 26 uurTot 30 uurTot 22 uur
Video streamenTot 21 uurTot 26 uurTot 27 uurTot 18 uur
Draadloos opladen✅ (Qi, Qi2, tot 15W)✅ (Qi, tot 7,5W)✅ (Qi, Qi2, tot 25W)✅ (Qi, Qi2, tot 22W)
MagSafe
Batterijcapaciteit4.005 mAh4.005 mAh3.692 mAh3.561 mAh

De iPhone 17e heeft een batterijcapaciteit van 4.005 mAh, gelijk met die van de iPhone 16e. Dat is ook logisch, gezien de exacte batterijduur van beide toestellen. Bij de iPhone 17 en iPhone 16 is de capaciteit respectievelijk 3.692 mAh en 3.561 mAh. Opvallend is dus dat de iPhone 17 een veel kleinere accu heeft, maar alsnog veel langer mee gaat.

Verbeteringen iPhone 17e batterij en opladen

De verbeteringen in de batterij van de iPhone 17e zitten hem dus vooral in de ondersteuning voor MagSafe en de daarbij behorende oplaadsnelheid. MagSafe zorgt ervoor dat draadloos opladen makkelijker is, omdat het toestel automatisch op de juiste plek vastklikt. Bovendien gaat draadloos opladen daardoor efficiënter, omdat er geen kans is dat je toestel net niet goed ligt en daardoor niet op de volledige snelheid oplaadt.

iPhone 17e MagSafe

Een ander voordeel is dat het draadloos opladen nu sneller gaat, dankzij de MagSafe-support. Draadloos opladen kan nu tot 15W bij de iPhone 17e, een verdubbeling ten opzichte van de 7,5W van de iPhone 16e. Je bent daardoor sneller weer opgeladen als je een draadloze lader gebruikt. Maar bedraad opladen gaat nog altijd sneller: binnen 30 minuten is hij tot 50% opgeladen bij gebruik van een usb-c-kabel.

De iPhone 17e is vanaf nu te bestellen en heeft een adviesprijs vanaf €719,-. Vanaf nu ligt hij in de winkels en kun je hem ook zelf aanschouwen en worden de eerste exemplaren bezorgd.

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

Bekijk bij KPN

Bekijk bij Belsimpel

Bekijk bij Mobiel

Bekijk bij MediaMarkt

Bij deze winkels kun je een losse iPhone 17e bestellen:

Bekijk bij Coolblue (€100,- extra inruilwaarde)

Bekijk bij MediaMarkt

Bekijk bij Belsimpel

Bekijk bij Mobiel

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Dit heb je allemaal aan MagSafe op de iPhone 17e
Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn nu te koop en hier vind je de beste deals
Alles over de kleuren van de iPhone 17e: hoe roze is het nieuwe zachtroze?
iPhone 17e heeft een beter scherm dan z'n voorganger, maar niet zoals je verwacht
Gerucht: 'Apple's smart home-display opnieuw uitgesteld, Apple richt pijlen nu op september'

iPhone 17e

De iPhone 17e is het nieuwe instapmodel van de iPhone line-up van 2026. Het is de opvolger van de iPhone 16e en is in het voorjaar van 2026 uitgebracht. De iPhone 17e is in de basis gelijk aan de voorganger, maar dan met verbeteringen op het gebied van chip, opslag en draadloos opladen. Zo zit er nu een A19-chip in en is er ondersteuning voor Magsafe. Het algehele design blijft gelijk, maar er is wel een zachtroze variant. Lees meer over de iPhone 17e in ons overzicht.

iPhone 17e-modellen
Alles over de iPhone 17e iPhone 17e: functies en verbeteringen Alles over de iPhone 2026 line-up iPhones vergelijken: dit zijn de verschillen Nieuwe iPhone nodig? Hier kan je uit kiezen

Ook interessant

iPhone 17e magsafe

Dit heb je allemaal aan MagSafe op de iPhone 17e

Nieuws
MacBook Neo hero

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn nu te koop en hier vind je de beste deals

Nieuws
iPhone 17e-modellen

Alles over de kleuren van de iPhone 17e: hoe roze is het nieuwe zachtroze?

Nieuws
iPhone 17e scherm met Ceramic Shield 2

iPhone 17e heeft een beter scherm dan z’n voorganger, maar niet zoals je verwacht

Nieuws 1 reactie

iPhone 17e vs iPhone 17: met welk toestel heb je de beste deal?

Nieuws
iPhone 17e in wit en roze

Ook hier krijg je meer opslag: zoveel goedkoper is de opslagruimte van de iPhone 17e

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar