Op deze manieren heeft Apple de batterij van de iPhone 17e verbeterd

Wat is de batterijduur van de iPhone 17e en hoe snel gaat het opladen? De batterij van de iPhone 17e heeft een aantal verbeteringen, al doe je er niet per se langer mee. Zo zit dat.

Apple heeft de afgelopen jaren diverse verbeteringen doorgevoerd aan de batterij van de nieuwste iPhone-modellen. Zo is batterijduur van de gewone iPhone 17 weer veel langer dan van de voorganger, terwijl dat model ook weer langer mee ging dan het model dáárvoor. Ook over de batterij van de iPhone 17e is iets nieuws te melden. Hoewel de batterijduur gelijk is met het model ervoor, profiteer je toch van wat fijne verbetering dankzij een nieuwe toevoeging: MagSafe.

Batterijduur iPhone 17e: gelijk aan voorganger

De batterijduur van de iPhone 17e wordt door Apple geschat tot 26 uur voor video afspelen en tot 21 uur voor video streamen. Dat is exact gelijk aan de iPhone 16e van vorig jaar, waar we in onze review destijds erg enthousiast over waren. Met deze batterijduur loopt de iPhone 17e echter wel achter op die van de iPhone 17, die tot 30 uur video kan afspelen en tot 27 uur video kan streamen. Vorig jaar had de iPhone 16e nog een veel betere batterijduur dan de gewone iPhone 16. Dit verschil is eigenlijk vooral een compliment aan de iPhone 17, niet zozeer een tekortkoming van de iPhone 17e.

iPhone 17e iPhone 16e iPhone 17 iPhone 16 Video afspelen Tot 26 uur Tot 26 uur Tot 30 uur Tot 22 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 26 uur Tot 27 uur Tot 18 uur Draadloos opladen ✅ (Qi, Qi2, tot 15W) ✅ (Qi, tot 7,5W) ✅ (Qi, Qi2, tot 25W) ✅ (Qi, Qi2, tot 22W) MagSafe ✅ ❌ ✅ ✅ Batterijcapaciteit 4.005 mAh 4.005 mAh 3.692 mAh 3.561 mAh

De iPhone 17e heeft een batterijcapaciteit van 4.005 mAh, gelijk met die van de iPhone 16e. Dat is ook logisch, gezien de exacte batterijduur van beide toestellen. Bij de iPhone 17 en iPhone 16 is de capaciteit respectievelijk 3.692 mAh en 3.561 mAh. Opvallend is dus dat de iPhone 17 een veel kleinere accu heeft, maar alsnog veel langer mee gaat.

Verbeteringen iPhone 17e batterij en opladen

De verbeteringen in de batterij van de iPhone 17e zitten hem dus vooral in de ondersteuning voor MagSafe en de daarbij behorende oplaadsnelheid. MagSafe zorgt ervoor dat draadloos opladen makkelijker is, omdat het toestel automatisch op de juiste plek vastklikt. Bovendien gaat draadloos opladen daardoor efficiënter, omdat er geen kans is dat je toestel net niet goed ligt en daardoor niet op de volledige snelheid oplaadt.

Een ander voordeel is dat het draadloos opladen nu sneller gaat, dankzij de MagSafe-support. Draadloos opladen kan nu tot 15W bij de iPhone 17e, een verdubbeling ten opzichte van de 7,5W van de iPhone 16e. Je bent daardoor sneller weer opgeladen als je een draadloze lader gebruikt. Maar bedraad opladen gaat nog altijd sneller: binnen 30 minuten is hij tot 50% opgeladen bij gebruik van een usb-c-kabel.

De iPhone 17e is vanaf nu te bestellen en heeft een adviesprijs vanaf €719,-. Vanaf nu ligt hij in de winkels en kun je hem ook zelf aanschouwen en worden de eerste exemplaren bezorgd.

