Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPad Air 2026 met M4-chip – en de winkels waar je terecht kan

Wat zijn de prijzen van de iPad Air M4 bij Apple en andere winkels? Hoeveel betaal je deze keer voor het 11-inch model en hoe duur is de iPad Air 2206 in 13-inch? Alle prijzen vind je hier op een rij.

Vorig jaar schreven we nog dat de iPad Air van 2025 misschien wel de kleinste iPad Air-update ooit was, maar het nieuwe 2026-model kan er ook wat van: eigenlijk is alleen de nieuwe M4- en N1-chip nieuw in het nieuwste model van de iPad Air. Maar wat betaal je daar nou voor? Is de iPad Air 2026 duurder geworden of toch niet?

Net als voorgaande jaren zijn er twee uitvoeringen van de iPad Air 2026: een 11- en 13-inch model. Bij elke versie kan je kiezen uit vier opslagcapaciteiten, oplopend van 128GB naar 1TB. En dan is er ook nog een Cellular-uitvoering met mobiele data, wat de prijs ook weer verder opschroeft.

Dit zijn in het kort de prijzen van de iPad Air 2026 met M4-chip:

11-inch: vanaf €669,-

13-inch: vanaf €869,-

Daarmee is de prijs gelijk gebleven ten opzichte van de laatste adviesprijs van het voorgaande M3-model. Echter vind je het M3-model van de iPad Air 2025 inmiddels voor lagere prijzen bij andere winkels.

Bekijk de prijzen van de 11-inch iPad Air 2025 Prijzen 11-inch iPad Air 2025 (M3) 128GB

256GB

512GB

1TB Bekijk de prijzen van de 13-inch iPad Air 2025 Prijzen 13-inch iPad Air 2025 (M3) 128GB

256GB

512GB

1TB

We hebben ook de modellen uitgesplitst, zodat je een compleet overzicht hebt van alle huidige prijzen van de iPad Air 2026.

Prijzen 11-inch iPad Air 2026 Wi-Fi

Op dit moment zijn er nog geen prijzen bij winkels bekend, maar je kunt ervan uit gaan dat winkels als MediaMarkt en Coolblue dezelfde prijzen hanteren. De echte aanbiedingen volgen pas over een paar maanden.

Prijzen 11-inch iPad Air 2026 (M4)

Prijzen 11-inch iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular

Prijzen 13-inch iPad Air 2026 Wi-Fi

Ook van het 13-inch model met M4-chip zijn op dit moment nog geen prijzen bij andere winkels bekend. Zodra de eerste winkels hun modellen gereed hebben staan, verschijnen de prijzen hier vanzelf.

Prijzen 13-inch iPad Air 2026 (M4)

Prijzen 13-inch iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular

Accessoires iPad Air 2026: Magic Keyboard en Apple Pencil

Net als bij voorgaande modellen kun je voor de iPad Air 2026 diverse accessoires kopen. Mocht je al een van deze accessoires hebben, dan kun je die gewoon blijven gebruiken op het nieuwe model. Je hoeft in dat geval dus geen nieuwe te kopen, maar hou er wel rekening mee dat je bijvoorbeeld een Apple Pencil 1 of Apple Pencil 2 niet kan gebruiken op de nieuwe iPad Air.

Magic Keyboard voor iPad Air (11-inch): €329,-

Magic Keyboard voor iPad Air (13-inch): €349,-

Apple Pencil Pro: €149,-

Apple Pencil usb-c: €89,-

Prijzen Magic Keyboard voor iPad Air (2025)

Prijzen Apple Pencil Pro