Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPad Air 2026 met M4-chip – en de winkels waar je terecht kan

Vorig jaar schreven we nog dat de iPad Air van 2025 misschien wel de kleinste iPad Air-update ooit was, maar het nieuwe 2026-model kan er ook wat van: eigenlijk is alleen de nieuwe M4- en N1-chip nieuw in het nieuwste model van de iPad Air. Maar wat betaal je daar nou voor? Is de iPad Air 2026 duurder geworden of toch niet?
Inhoudsopgave
Net als voorgaande jaren zijn er twee uitvoeringen van de iPad Air 2026: een 11- en 13-inch model. Bij elke versie kan je kiezen uit vier opslagcapaciteiten, oplopend van 128GB naar 1TB. En dan is er ook nog een Cellular-uitvoering met mobiele data, wat de prijs ook weer verder opschroeft.
Dit zijn in het kort de prijzen van de iPad Air 2026 met M4-chip:
- 11-inch: vanaf €669,-
- 13-inch: vanaf €869,-
Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij Coolblue
Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij MediaMarkt
Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij Belsimpel
Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij Bol
Daarmee is de prijs gelijk gebleven ten opzichte van de laatste adviesprijs van het voorgaande M3-model. Echter vind je het M3-model van de iPad Air 2025 inmiddels voor lagere prijzen bij andere winkels.
We hebben ook de modellen uitgesplitst, zodat je een compleet overzicht hebt van alle huidige prijzen van de iPad Air 2026.
Prijzen 11-inch iPad Air 2026 Wi-Fi
Op dit moment zijn er nog geen prijzen bij winkels bekend, maar je kunt ervan uit gaan dat winkels als MediaMarkt en Coolblue dezelfde prijzen hanteren. De echte aanbiedingen volgen pas over een paar maanden.
Prijzen 11-inch iPad Air 2026 (M4)
Prijzen 11-inch iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular
Prijzen 13-inch iPad Air 2026 Wi-Fi
Ook van het 13-inch model met M4-chip zijn op dit moment nog geen prijzen bij andere winkels bekend. Zodra de eerste winkels hun modellen gereed hebben staan, verschijnen de prijzen hier vanzelf.
Prijzen 13-inch iPad Air 2026 (M4)
Prijzen 13-inch iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular
Accessoires iPad Air 2026: Magic Keyboard en Apple Pencil
Net als bij voorgaande modellen kun je voor de iPad Air 2026 diverse accessoires kopen. Mocht je al een van deze accessoires hebben, dan kun je die gewoon blijven gebruiken op het nieuwe model. Je hoeft in dat geval dus geen nieuwe te kopen, maar hou er wel rekening mee dat je bijvoorbeeld een Apple Pencil 1 of Apple Pencil 2 niet kan gebruiken op de nieuwe iPad Air.
- Magic Keyboard voor iPad Air (11-inch): €329,-
- Magic Keyboard voor iPad Air (13-inch): €349,-
- Apple Pencil Pro: €149,-
- Apple Pencil usb-c: €89,-