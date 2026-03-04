Breaking - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Aangekondigd: Deze twee nieuwe Studio Display’s horen bij Apple’s nieuwe Macs
Officieel: Apple kondigt nog krachtigere MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chip aan
Nu onthuld: M5-chip maakt nieuwe MacBook Air weer iets sneller (met véél meer opslag)
Alles wat je moet weten over Apple’s maart 2026 “event”
iPad Air M4 met intuïtieve vensters

Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPad Air 2026 met M4-chip – en de winkels waar je terecht kan

Nieuws iDevices
Wat zijn de prijzen van de iPad Air M4 bij Apple en andere winkels? Hoeveel betaal je deze keer voor het 11-inch model en hoe duur is de iPad Air 2206 in 13-inch? Alle prijzen vind je hier op een rij.
Benjamin Kuijten -

Vorig jaar schreven we nog dat de iPad Air van 2025 misschien wel de kleinste iPad Air-update ooit was, maar het nieuwe 2026-model kan er ook wat van: eigenlijk is alleen de nieuwe M4- en N1-chip nieuw in het nieuwste model van de iPad Air. Maar wat betaal je daar nou voor? Is de iPad Air 2026 duurder geworden of toch niet?

Inhoudsopgave

Net als voorgaande jaren zijn er twee uitvoeringen van de iPad Air 2026: een 11- en 13-inch model. Bij elke versie kan je kiezen uit vier opslagcapaciteiten, oplopend van 128GB naar 1TB. En dan is er ook nog een Cellular-uitvoering met mobiele data, wat de prijs ook weer verder opschroeft.

Dit zijn in het kort de prijzen van de iPad Air 2026 met M4-chip:

  • 11-inch: vanaf €669,-
  • 13-inch: vanaf €869,-

Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij Coolblue

Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij MediaMarkt

Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij Belsimpel

Bol logo

Bekijk iPad Air 2026 (M4) bij Bol

Daarmee is de prijs gelijk gebleven ten opzichte van de laatste adviesprijs van het voorgaande M3-model. Echter vind je het M3-model van de iPad Air 2025 inmiddels voor lagere prijzen bij andere winkels.

Prijzen 11-inch iPad Air 2025 (M3)

Prijzen 13-inch iPad Air 2025 (M3)

We hebben ook de modellen uitgesplitst, zodat je een compleet overzicht hebt van alle huidige prijzen van de iPad Air 2026.

Prijzen 11-inch iPad Air 2026 Wi-Fi

Op dit moment zijn er nog geen prijzen bij winkels bekend, maar je kunt ervan uit gaan dat winkels als MediaMarkt en Coolblue dezelfde prijzen hanteren. De echte aanbiedingen volgen pas over een paar maanden.

Prijzen 11-inch iPad Air 2026 (M4)

Prijzen 11-inch iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular

iPad Air M4 Multitasking

Prijzen 13-inch iPad Air 2026 Wi-Fi

Ook van het 13-inch model met M4-chip zijn op dit moment nog geen prijzen bij andere winkels bekend. Zodra de eerste winkels hun modellen gereed hebben staan, verschijnen de prijzen hier vanzelf.

Prijzen 13-inch iPad Air 2026 (M4)

Prijzen 13-inch iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular

Accessoires iPad Air 2026: Magic Keyboard en Apple Pencil

Net als bij voorgaande modellen kun je voor de iPad Air 2026 diverse accessoires kopen. Mocht je al een van deze accessoires hebben, dan kun je die gewoon blijven gebruiken op het nieuwe model. Je hoeft in dat geval dus geen nieuwe te kopen, maar hou er wel rekening mee dat je bijvoorbeeld een Apple Pencil 1 of Apple Pencil 2 niet kan gebruiken op de nieuwe iPad Air.

  • Magic Keyboard voor iPad Air (11-inch): €329,-
  • Magic Keyboard voor iPad Air (13-inch): €349,-
  • Apple Pencil Pro: €149,-
  • Apple Pencil usb-c: €89,-

Prijzen Magic Keyboard voor iPad Air (2025)

Prijzen Apple Pencil Pro

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

iPhone 17e pre-order begint vandaag: dit zijn de beste tips om hem als eerste te hebben
Wat is er nieuw in de iPad Air 2026? Dit zijn de 6 verbeteringen en nieuwe functies op een rij
Apple's C1X-modem nu ook in iPhone 17e en nieuwe iPad Air: dit zijn de voordelen
Dit is wanneer de iPhone 17e in de winkels ligt (en wanneer jij kan reserveren)
iPhone 17e vs iPhone 16e: welk budgetmodel moet je kiezen?

Ook interessant

iPad Air M4 met intuïtieve vensters

Wat is er nieuw in de iPad Air 2026? Dit zijn de 6 verbeteringen en nieuwe functies op een rij

Nieuws 1 reactie
C1X-modem

Apple’s C1X-modem nu ook in iPhone 17e en nieuwe iPad Air: dit zijn de voordelen

Nieuws
iPad Air M4 Multitasking

Officieel: iPad Air krijgt een opfrisbeurt dankzij de (niet helemaal) nieuwe chip

Nieuws 2 reacties
iPhone 16e actieknop buiten

Deze 6 nieuwe Apple-producten verwachten we in deze eerste week van maart

Nieuws 7 reacties

Is de MacBook Air M5 duurder geworden of niet? Zo zit het (en dit zijn alle prijzen)

Nieuws
iPhone 17e-modellen

iPhone 17e pre-order begint vandaag: dit zijn de beste tips om hem als eerste te hebben

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar