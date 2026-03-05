De MacBook Neo is Apple's nieuwste MacBook en dit kleurrijke model biedt veel opties tegen een enorm scherpe prijs. Alle belangrijke functies lees je hier meer over.

Apple breidt de MacBook-lijn flink uit met de nieuwe MacBook Neo. In dit instapmodel stopt Apple opvallend veel functies, terwijl de prijs betaalbaar blijft. Wij zetten de acht belangrijkste eigenschappen voor je op een rij, zodat je precies weet wat je koopt.

#1 Design en kleuren: uitgesproken kleuren

De MacBook Neo volgt qua ontwerp grotendeels de bekende MacBook-lijn. Het model doet sterk denken aan de MacBook Air en MacBook Pro, met hetzelfde aluminium unibody-design, een vergelijkbare vormfactor en afwerking. Ook het gewicht is vertrouwd: met 1,23 kg is de MacBook Neo net zo licht als de MacBook Air en daardoor makkelijk mee te nemen.

Het grootste verschil zit in de kleuren. Naast het bekende zilver komt de MacBook Neo ook in de opvallende tinten Blos (roze), Citrus (geel) en Indigo. De kleur loopt subtiel door in het hele ontwerp, waardoor de MacBook Neo direct herkenbaar is.

#2 Scherm: 13-inch Liquid Retina

De MacBook Neo heeft een 13-inch Liquid Retina-display en is daarmee iets compacter dan de 13,6-inch MacBook Air. Het scherm heeft een resolutie van 2408 x 1506 pixels en een helderheid van 500 nits.

Het display ondersteunt weergave van 1 miljard kleuren, maar biedt in tegenstelling tot andere MacBooks geen Wide Color (P3) en blijft beperkt tot het sRGB-kleurbereik. Opvallend is ook dat de MacBook Neo geen inkeping bovenaan het scherm heeft. Daardoor zijn de schermranden wat dikker dan bij andere modellen in de MacBook-lijn.

#3 A18 Pro: dezelfde kracht als een Pro iPhone

Ook qua prestaties is de MacBook Neo een uitzondering binnen de Mac-lijn. Apple gebruikt in dit model de A18 Pro-chip, dezelfde chip als in de iPhone 16 Pro-modellen. Daarmee is de MacBook Neo bij uitstek geschikt voor alledaagse taken zoals browsen, mailen, documenten maken, streamen en het gebruik van AI-functies in apps.

Apple vergelijkt de prestaties met populaire Windows-laptops met een Intel Core Ultra 5 en claimt dat de MacBook Neo in dagelijks gebruik tot 50% sneller is. Bij on-device AI-taken zou dit model zelfs tot drie keer sneller zijn. De 5-core GPU en 16-core Neural Engine zorgen voor voldoende grafische kracht en snelle AI-berekeningen, terwijl het fanloze ontwerp ervoor zorgt dat de MacBook Neo volledig stil blijft.

#4 Batterij die de hele dag meegaat

Dankzij de efficiënte Apple Silicon-chip gaat de batterij van de MacBook Neo een volledige dag mee op één lading. Je kunt tot 16 uur video streamen en 11 uur browsen op het web. Opladen gaat eenvoudig met een 20W-usb-c-adapter (niet bijgeleverd). Daarmee is de MacBook Neo een ideale meeneemlaptop voor school, studie of kantoor, zonder dat je voortdurend op zoek hoeft naar een stopcontact.

#5 Toetsenbord, Touch ID, camera en geluid

Net als bij andere MacBooks is de MacBook Neo uitgerust met het vertrouwde Magic Keyboard, dat in dezelfde kleur is uitgevoerd als de behuizing. Dit toetsenbord heeft geen achtergrondverlichting en alleen het 512GB-model beschikt over een Touch ID-sensor in de aan/uit-knop. Bij de 256GB-variant fungeert deze knop uitsluitend als vergrendelknop.

Onder het toetsenbord zit een multi-touchtrackpad waarmee je nauwkeurige cursorbewegingen maakt en allerlei veeg- en knijpgebaren kunt gebruiken. Dit trackpad werkt net anders dan het Force Touch-trackpad van duurdere MacBooks, omdat het geen drukgevoelige klik of tekenfuncties biedt.

Voor videobellen is de MacBook Neo voorzien van een 1080p FaceTime HD-camera, die zorgt voor een helder beeld, en twee bundelvormende microfoons met ondersteuning voor Stemisolatie en Breed Spectrum. Ook is er nog een klassieke mini-jack-aansluiting voor bedrade koptelefoons en oordopjes.

#6 Aansluiting en draadloos

De MacBook Neo heeft twee usb‑c‑poorten, waarvan er één USB 3 ondersteunt voor het aansluiten van een extern beeldscherm. De andere poort is beperkt tot USB 2. Voor draadloze verbindingen is er ondersteuning voor wifi 6E voor snelle wifi en Bluetooth 6 voor stabielere koppelingen met bijvoorbeeld koptelefoons en muizen.

#7 Apple Intelligence op macOS

Doordat de MacBook Neo is uitgerust met de A18 Pro‑chip, is hij standaard geschikt voor Apple Intelligence. Daarmee is dit model een relatief betaalbare manier om met Apple’s slimme functies kennis te maken. Je kunt niet alleen sneller en slimmer werken in apps als Safari, Berichten en FaceTime, maar ook gebruikmaken van hulpmiddelen zoals Schrijfhulp, Image Playground en Genmoji.

De MacBook Neo wordt geleverd met macOS Tahoe, zodat je direct profiteert van Continuity‑functies. Dankzij Handoff, Universeel klembord en andere slimme koppelingsmogelijkheden wissel je moeiteloos tussen je Mac en iPhone.

#8 Prijs: goedkoper dan ooit

Het meest aantrekkelijke aan de MacBook Neo is zonder twijfel de prijs. Met een startprijs van €699 voor het 256GB‑model is dit de meest betaalbare MacBook tot nu toe. Voor €100 extra – dus €799 – krijg je het 512GB‑model met Touch ID‑sensor in de aan/uit‑knop.

Prijzen MacBook Neo (2026)

Daarmee positioneert Apple de MacBook Neo duidelijk als instapmodel voor studenten, gezinnen en eerste‑Mac‑kopers die wél het volledige macOS‑ecosysteem en een premium aluminium design willen, maar niet het hogere prijskaartje van een MacBook Air of MacBook Pro.

Wil je niets missen van de MacBook Neo en andere ontwikkelingen? Wij houden je met de iCulture-nieuwsbrief van al het laatste nieuws op de hoogte!