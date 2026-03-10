Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
Alles over de kleuren van de iPhone 17e: hoe roze is het nieuwe zachtroze?

De iPhone 17e komt in drie kleuren, waaronder een nieuwe kleur zachtroze. Hoe verhoudt deze kleur zich ten opzichte van andere recente roze iPhones?
Benjamin Kuijten -

Bij bijna elke nieuwe iPhone voegt Apple wel een nieuwe kleur toe aan de line-up, zo ook bij de iPhone 17e. Dit nieuwe instapmodel behoudt de standaardkleuren van de voorganger (zwart en wit), maar heeft daar ook nog een eigen variant bij: zachtroze. Hoe verhoudt de zachtroze iPhone 17e ten opzichte van eerdere roze iPhones? Je leest hier alles over de kleuren van de iPhone 17e.

Kleuren iPhone 17e

Samenvattend is de iPhone 17e verkrijgbaar in deze kleuren:

  • Zwart
  • Wit
  • Zachtroze
De zwarte en witte zijn onveranderd gebleven ten opzichte van de iPhone 16e. Wij hebben vorig jaar de zwarte getest en dat geeft de iPhone een heel strak ontwerp, zeker door de strak ontworpen achterkant met maar een cameralens. De witte ziet er wat frisser uit, al kan dat voor sommige misschien ook wat saai zijn. Gelukkig is er daarom ook een iets spannendere kleur: zachtroze.

Hoe roze is de roze iPhone 17e?

De roze iPhone 17e lijkt nog het meest op de roze iPhone 15, maar dan nog net een stukje zachter en dichter naar wit toe. In onderstaande afbeelding zie je alle recente roze iPhones naast elkaar: iPhone 17e, iPhone 16, iPhone 15 en iPhone 13. Van de iPhone 14 is geen roze variant verschenen. De iPhone 13 in het roze is het donkerste van allemaal, waarbij de iPhone 15 in roze wat lichter is. De iPhone 17e doet daar nog een schepje bovenop door de tint nog lichter te maken. Vandaar dat Apple ook voor de naam zachtroze gekozen heeft. Het buitenbeentje is de iPhone 16 in roze: die is echt een stuk feller dan de rest.

iPhone 17e roze in vergelijking met andere roze iPhones (vlnr): iPhone 17e, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 13
Mocht er toch niets voor je bij zitten, dan kan je altijd nog een hoesje om de iPhone doen. En het goede nieuws is dat de hoesjes van de iPhone 16e ook gewoon passen, dus er is keuze genoeg.

De iPhone 17e is vanaf nu te bestellen en heeft een adviesprijs vanaf €719,-. Vanaf woensdag 11 maart ligt hij in de winkels en kun je hem ook zelf aanschouwen en worden de eerste exemplaren bezorgd.

iPhone 17e

De iPhone 17e is het nieuwe instapmodel van de iPhone line-up van 2026. Het is de opvolger van de iPhone 16e en is in het voorjaar van 2026 uitgebracht. De iPhone 17e is in de basis gelijk aan de voorganger, maar dan met verbeteringen op het gebied van chip, opslag en draadloos opladen. Zo zit er nu een A19-chip in en is er ondersteuning voor Magsafe. Het algehele design blijft gelijk, maar er is wel een zachtroze variant. Lees meer over de iPhone 17e in ons overzicht.

