Een nieuwe iPhone betekent nieuwe opslagmogelijkheden, want je wil niet dat je ruimte tekort komt op je gloednieuwe toestel. Dit zijn de mogelijkheden voor opslag op de iPhone 17e en waarom je bij dit model goedkoper uit bent.

Ben je van plan de iPhone 17e te gaan bestellen, dan is een van de belangrijkste eigenschappen om te kiezen toch wel de hoeveelheid opslagruimte die je toestel heeft. Het kiezen van de juiste hoeveelheid iPhone-opslag kan effect hebben op hoe jij je iPhone gebruikt. Hoe meer opslag je hebt, des te meer fotos en video’s je erop kwijt kan. Wij zetten de keuzemogelijkheden voor je op een rijtje.

iPhone 17e opslag: dit zijn je opties

Bij de iPhone 17e heeft Apple de basisopslag verdubbeld ten opzichte van de iPhone 16e. Waar de vorige generatie nog bij 128GB begon, start de iPhone 17e nu standaard met 256GB. In de praktijk betekent dat meer ruimte voor 48‑MP foto’s, 4K‑video’s in Dolby Vision, grotere apps en games en downloadbare content zoals series en muziek. Voor wie nóg meer ruimte wil, is er een versie met 512GB. Die variant richt zich op fanatieke fotografen en videomakers, of op gebruikers die hun toestel jarenlang willen gebruiken zonder actief te hoeven opruimen.

De iPhone 17e komt beschikbaar vanaf €719,- met 256GB en dit is hoe de opties bij dit toestel zijn:

256GB (€719,-)

512GB (€969,-)

Ter vergelijking: de voorganger de iPhone 16e kwam nog standaard met 128GB opslag (naast opties voor 256GB en 512GB). De adviesprijs was daar echter ook €719,-, waardoor je nu dus voor hetzelfde geldt twee keer zoveel opslag krijgt. De adviesprijs van de iPhone 16e met 256GB opslag was €849,-, dus je bent nu €130,- goedkoper uit voor dezelfde opslagcapaciteit.

Welke opslag moet je kiezen?

Voor de meeste mensen zal 256GB op de iPhone 17e ruim voldoende zijn, zeker als je deels iCloud (of andere cloudopslag) gebruikt. Je hebt dan genoeg ruimte voor een flinke fotobibliotheek, veel apps en een verzameling offline muziek of series.

Kies je graag de veilige marge, maak je veel 4K‑video’s of wil je je iPhone 17e echt meerdere jaren intensief gebruiken zonder na te denken over opruimen, dan is de 512GB‑versie de meest toekomstbestendige keuze. Je betaalt meer onder de streep, maar je krijgt daar veel extra opslagruimte voor terug en voorkomt dat je later alsnog opslag tekortkomt.

Sinds 4 maart 2026 om 15:15 is de iPhone 17e te pre-orderen bij de bekende providers en retailers, waarna deze een week later op 11 maart 2026 wordt uitgeleverd.

