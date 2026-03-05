Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
Apple MacBook Neo kleuren

In deze opvallende kleuren is de MacBook Neo beschikbaar

Nieuws Mac en macOS
De MacBook Neo is beschikbaar in een viertal kleuren. Van het klassieke zilver tot aan roze, voor ieder wat wils. Dit zijn de kleuren waar je uit kan kiezen, waarbij er ook nog wat bijzonders is.
Benjamin Kuijten -

Apple brengt met de MacBook Neo een opvallende verandering, want deze budgetvriendelijke MacBook komt ook in een aantal frisse, kleurrijke uitvoeringen. Met deze kleuren kiest Apple juist voor speelse tinten die meer doen denken aan de iMac en iPhone‑kleuren dan aan een klassieke laptop. Daarmee zet de MacBook Neo zich duidelijk neer als een Mac voor een nieuwe doelgroep: studenten, thuisgebruikers en iedereen die een goedkope MacBook zoekt, maar niet wil inleveren op uitstraling.

Inhoudsopgave

MacBook Neo brengt kleur in de wereld

In dit nieuwe model MacBook komt Apple dus (eindelijk) met een aantal opvallende kleuropties. Net als bij de andere MacBook-modellen komt ook de MacBook Neo beschikbaar in het zilver. Daarnaast is deze in Blos (roze), Citrus (geel) en Indigo (blauw) beschikbaar. In onderstaande afbeelding zie je de kleuren van links naar rechts:

  • Zilver – de vertrouwde basiskleur die je ook bij de andere MacBooks ziet.
  • Blos – een zachte roze kleur.
  • Citrus – een opvallende, geelgroene tint.
  • Indigo – een uitgesproken donkerblauwe kleur.
Apple MacBook Neo kleuren

Met deze kleuropstelling volgt deze instap‑MacBook dezelfde kleurkeuze als het instapmodel iPad. Ook hier kun je kiezen uit vier kleuren: zilver, roze, geel en blauw.

Het toetsenbord kleurt mee

Wat de MacBook Neo extra bijzonder maakt, is dat niet alleen de behuizing in opvallende kleuren komt, maar ook het toetsenbord zelf. De toetsen hebben namelijk een vergelijkbare tint als de rest van de MacBook, waardoor het geheel meer als één gekleurde laptop oogt in plaats van een gekleurd omhulsel met een standaard zwart toetsenbord.

MacBook Neo toetsenbord en trackpad

Prijs en beschikbaarheid

De MacBook Neo is verkrijgbaar vanaf €699,- voor het model met 256GB opslag zonder Touch ID. Voor de variant met 512GB opslag en Touch ID betaal je €799,-. De MacBook Neo is te bestellen en wordt vanaf 11 maart 2026 uitgeleverd.

Bekijk de MacBook Neo bij Coolblue

Bekijk de MacBook Neo bij MediaMarkt

Prijzen MacBook Neo (2026)

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture

Prijzen M5 MacBook Pro-modellen: dit betaal je voor de M5-, M5 Pro- en M5 Max-versies
MacBook Neo waarschuwt als je het externe scherm in de verkeerde poort stopt 
Hoeveel kost de MacBook Neo, de goedkoopste MacBook ooit? Dit zijn de prijzen (en die vallen ons reuze mee)
macOS Tahoe 26.3.1 is nu uit: laat je Mac goed werken met Apple's nieuwste schermen
Vanaf nu te bestellen: nieuwe iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro én MacBook Neo [poll]

Ook interessant

MacBook Air 2021 render met toetsenbord.

Oeps: Apple lekt de compleet nieuwe MacBook Neo

Nieuws 1 reactie
MacBook Air 2022 met MagSafe.

Zo controleer je hoe vaak een MacBook-accu is opgeladen

Tips
MacBook Air 2021 render met toetsenbord.

‘Deze 7 eigenschappen ontbreken op de aankomende instap-MacBook’

Nieuws
MacBook Air M4 kleuren

Gerucht: ‘Apple’s goedkopere MacBook verschijnt in maart’

Nieuws 2 reacties
macOS Tahoe 26 Update

Downloaden maar: macOS Tahoe 26.3 is nu beschikbaar, maar zit er nog wat nieuws in?

Nieuws
MacBook Air M2

Gerucht: ‘Eerste MacBook Pro met OLED komt in het najaar van 2026’

Nieuws 4 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar