De MacBook Neo is beschikbaar in een viertal kleuren. Van het klassieke zilver tot aan roze, voor ieder wat wils. Dit zijn de kleuren waar je uit kan kiezen, waarbij er ook nog wat bijzonders is.

Apple brengt met de MacBook Neo een opvallende verandering, want deze budgetvriendelijke MacBook komt ook in een aantal frisse, kleurrijke uitvoeringen. Met deze kleuren kiest Apple juist voor speelse tinten die meer doen denken aan de iMac en iPhone‑kleuren dan aan een klassieke laptop. Daarmee zet de MacBook Neo zich duidelijk neer als een Mac voor een nieuwe doelgroep: studenten, thuisgebruikers en iedereen die een goedkope MacBook zoekt, maar niet wil inleveren op uitstraling.

MacBook Neo brengt kleur in de wereld

In dit nieuwe model MacBook komt Apple dus (eindelijk) met een aantal opvallende kleuropties. Net als bij de andere MacBook-modellen komt ook de MacBook Neo beschikbaar in het zilver. Daarnaast is deze in Blos (roze), Citrus (geel) en Indigo (blauw) beschikbaar. In onderstaande afbeelding zie je de kleuren van links naar rechts:

Zilver – de vertrouwde basiskleur die je ook bij de andere MacBooks ziet.

– de vertrouwde basiskleur die je ook bij de andere MacBooks ziet. Blos – een zachte roze kleur.

– een zachte roze kleur. Citrus – een opvallende, geelgroene tint.

– een opvallende, geelgroene tint. Indigo – een uitgesproken donkerblauwe kleur.

Met deze kleuropstelling volgt deze instap‑MacBook dezelfde kleurkeuze als het instapmodel iPad. Ook hier kun je kiezen uit vier kleuren: zilver, roze, geel en blauw.

Het toetsenbord kleurt mee

Wat de MacBook Neo extra bijzonder maakt, is dat niet alleen de behuizing in opvallende kleuren komt, maar ook het toetsenbord zelf. De toetsen hebben namelijk een vergelijkbare tint als de rest van de MacBook, waardoor het geheel meer als één gekleurde laptop oogt in plaats van een gekleurd omhulsel met een standaard zwart toetsenbord.

Prijs en beschikbaarheid

De MacBook Neo is verkrijgbaar vanaf €699,- voor het model met 256GB opslag zonder Touch ID. Voor de variant met 512GB opslag en Touch ID betaal je €799,-. De MacBook Neo is te bestellen en wordt vanaf 11 maart 2026 uitgeleverd.

Prijzen MacBook Neo (2026)