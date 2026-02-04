Instapmodel wordt véél beter: deze 5 nieuwe functies en verbeteringen verwachten we in de iPhone 17e

De iPhone 17e komt eraan, Apple's nieuwe instapmodel. Maar wat wordt er nou echt nieuw en verbeterd in de opvolger van de iPhone 16e? Alles wat we al weten over de verwachte functies van de iPhone 17e lees je hier.

De iPhone 17e wordt Apple’s instapmodel van 2026 en zal de iPhone 16e gaan vervangen in de line-up. Omdat dit model vooral een samenraapsel is van oudere onderdelen (waardoor de prijs relatief laag blijft), hoef je op dit model geen grote vernieuwende functies te verwachten. Toch krijgt de iPhone 17e naar verwachting wat handige nieuwe functies die dit toestel aanzienlijk beter maken dan de iPhone 16e. Dit wordt er nieuw in de iPhone 17e.

#1 Snellere chip

Waar we sowieso zeker van zijn, is een nieuwe chip. Een nieuwe iPhone betekent altijd een nieuwe snellere chip en deze keer verwachten we de de nieuwste A19-chip. Dit is dezelfde chip als in de gewone iPhone 17. Bij deze chip hoort 8GB RAM, wat evenveel is als in de A18-chip van de iPhone 16e. Desalniettemin krijg je door de nieuwere chip iets betere prestaties en gaat hij vermoedelijk ook langer mee qua software-updates.

#2 Verbeterd display (hopelijk met Dynamic Island)

Volgens bronnen gaat Apple het display een kleine update geven. Momenteel heeft de iPhone 16e nog het display van de iPhone 14, met een kleine notch en iets dikkere schermranden. Volgens bronnen krijgt de iPhone 17e dunnere schermranden, al blijft het formaat van 6,1-inch gelijk. Er zijn ook aanwijzingen geweest dat Apple het Dynamic Island toe wil voegen, al waren er ook bronnen die zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Wat ons betreft zou het logisch zijn, want daardoor kan Apple gewoon het scherm van de iPhone 15 hergebruiken. Dat scheelt ook weer in de kosten en geeft de iPhone 17e een handige nieuwe functie.

#3 Eindelijk MagSafe

Het grootste gemis bij de iPhone 16e was het ontbreken van MagSafe. Hoewel draadloos opladen wel werkt, was MagSafe niet aanwezig. Deze functie uit 2020 (!) zorgt ervoor dat draadloos opladen makkelijker en sneller gaat, omdat de magneet zorgt voor de beste uitlijning. Maar ook kun je dankzij MagSafe een enorm scala aan accessoires gebruiken. Er zijn al geruchten geweest dat MagSafe naar de iPhone 17e komt en dat is mogelijk meteen een van de grootste nieuwe functies.

#4 Verbeterde frontcamera

Elke nieuwe iPhone krijgt ook altijd verbeteringen in de camera, al zijn die verbeteringen niet altijd even groot. Voor de iPhone 17e gaan we uit van in ieder geval een verbeterde frontcamera. Apple verbeterde de frontcamera flink met de eerdere iPhone 17-modellen (met een 18-megapixel lens en ondersteuning voor Center Stage) en het zou ons niets verbazen als dat ook naar de iPhone 17e komt. Dit is overigens nog niet bevestigd, want geruchten hierover zijn nog summier.

Er is al helemaal niks gezegd over verbeteringen aan de buitenste camera, dus op dat vlak verwachten we eigenlijk niks.

#5 Overige nieuwe Apple-chips

De iPhone 16e was Apple’s eerste model waar een eigen modemchip in zat, de C1-chip. Met de iPhone Air is deze geüpgraded naar de betere C1X-chip en wij vermoeden dat Apple deze C1X-chip (of misschien zelfs al de C2-chip?) ook naar de iPhone 17e brengt. De C1X biedt snellere 5G en hogere efficiëntie, waardoor de accu mogelijk langer mee gaat.

Of Apple ook de N1-chip voor wifi, Bluetooth en Thread in gaat bouwen, is nog maar de vraag. De iPhone 16e mist bovendien nog ondersteuning voor Ultra Wideband, wat gebruikt wordt door onder andere de AirTag. Zeker nu er een nieuwe AirTag 2 is met verbeterde Ultra Wideband-ondersteuning, zou je verwachten dat er ook een Ultra Wideband-chip in de iPhone 17e komt. Maar geruchten zijn daar nog niet over geweest.

De iPhone 17e wordt dit voorjaar verwacht, waarschijnlijk ergens in maart. De prijs blijft vermoedelijk op hetzelfde niveau als bij de iPhone 16e, al kun je die inmiddels voor een veel lagere prijs vinden. Wil je meer lezen over de iPhone 17e, lees dan onze round-up.