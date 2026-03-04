Hoeveel kost de MacBook Neo, de goedkoopste MacBook ooit? Dit zijn de prijzen (en die vallen ons reuze mee)

De MacBook Neo is Apple's goedkoopste MacBook ooit, maar wat zijn dan precies de prijzen? Kun je nog betaalde upgrades doen? Hier lees je alles.

Dat er een goedkopere MacBook zou komen, was al maanden duidelijk. Maar dat de nieuwe MacBook Neo zo voordelig zou worden, heeft ons toch een beetje verrast. De MacBook Neo is namelijk €500,- goedkoper dan de voordeligste nieuwe MacBook Air. Sterker nog: voor twee MacBook Neo’s kun je bijna één 15-inch MacBook Air M5 in huis halen!

MacBook Neo prijzen: nog goedkoper dan verwacht

De MacBook Neo heeft in de VS een adviesprijs van $599,- en in Nederland vertaalt zich dat naar €699,-. Je krijgt dan een 13-inch MacBook Neo, voorzien van 256GB opslag en 8GB RAM. Er is ook nog een tweede variant: voor €799,- krijg je de MacBook Neo met 512GB opslag én een Touch ID-sensor op het toetsenbord. De hoeveelheid werkgeheugen blijft gelijk.

Dit zijn de Nederlandse prijzen van de MacBook Neo:

MacBook Neo 256GB: €699,-

MacBook Neo 512GB met Touch ID: €799,-

In beide gevallen krijg je dus 8GB RAM en Apple biedt ook geen mogelijkheid om dit verder te upgraden. Er zijn dus ook maar twee prijzen, waarbij de hoeveelheid opslag en wel of geen Touch ID het enige verschil is. Bij andere Macs als de MacBook Pro en MacBook Air kun je nog veel dingen op maat aan laten passen (denk naast RAM en opslag ook aan chip of scherm), maar die opties heb je bij de MacBook Neo allemaal niet.

Dit lever je in bij de MacBook Neo

Met deze prijs is de MacBook Neo goedkoper dan veel andere recente Apple-producten, waaronder de iPhone 17e, 13-inch iPad Air M4 en natuurlijk de MacBook Air. Maar die lage prijs moet ergens vandaan komen: Apple heeft op een aantal aspecten flink bezuinigd. Dit zijn ze in het kort:

Display: lagere resolutie, standaard kleurweergave, geen True Tone en bredere randen (zonder notch)

Chip: Minder krachtige A18 Pro-chip in plaats van Apple’s M-chips

Werkgeheugen: 8GB werkgeheugen, geen optie tot upgraden

Camera: 1080p-camera heeft geen Center Stage

Speakers: twee speakers in plaats van vier bij 13-inch MacBook Air

Microfoons: twee microfoons in plaats van drie

Toetsenbord: geen toetsenbordverlichting

Trackpad: drukgevoelig Force Touch-trackpad ontbreekt; in plaats daarvan is het een gewoon multi-touch trackpad

Poorten: geen MagSafe, geen Thunderbolt; in plaats daarvan een USB 3- en een USB 2-poort

Batterij: kortere batterijduur van 11 uur internetten (in plaats van 15 uur bij de MacBook Air)

Vind je de MacBook Neo alsnog te duur? Dan kun je nog extra besparen via Apple’s onderwijskorting, waardoor je uiteindelijk €599,- betaalt. En als je vindt dat je toch teveel op specificaties inlevert, dan is de MacBook Air M4 zeker het overwegen waard. Deze gaat inmiddels richting de €900,- en is daardoor alsnog wel een stuk duurder, maar je krijgt daar ook veel betere specificaties voor terug. Wellicht is dat voor jou een veel betere prijs-kwaliteitverhouding.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip