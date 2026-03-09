Deze 12 eigenschappen ontbreken op de nieuwe MacBook Neo

De nieuwe MacBook Neo is de goedkoopste uit de line-up, maar daarvoor moet je ook enkele compromissen doen. Op deze punten heeft Apple bezuinigd bij de MacBook Neo en zijn er dus functies die je moet missen.

Misschien wel Apple’s meest interessante aankondiging van deze maand is die van de nieuwe MacBook Neo. Dit nieuwe kleurrijke model heeft een iPhone-chip en is een stuk voordeliger dan de huidige MacBook Air. Hij is vooral gericht op scholieren en studenten en iedereen die op zoek is naar een goede laptop voor de meest standaard taken. Maar om tot die lagere prijs te komen (hij kost nog geen €700,-), heeft Apple wel enkele concessies gedaan.

Dit mis je bij de nieuwe instap-MacBook

De eigenschappen die ontbreken zijn geen essentiële functies, maar zorgen wel voor het duidelijke verschil tussen de MacBook Air enerzijds en het nieuwe instapmodel anderzijds. De verschillen zitten vooral in de specs qua display, opslag en werkgeheugen.

#1 Kleiner display

De MacBook Neo heeft het kleinste scherm van de gehele MacBook line-up. Hij heeft een 13-inch display, dat een stukje kleiner is dan de 13,6-inch van de MacBook Air. Dat ga je mogelijk wel merken als je met veel verschillende apps werkt, omdat het kleinere scherm wat minder ruimte biedt voor meerdere vensters.

#2 Lagere resolutie, mindere kleuren

Ook qua beeldkwaliteit lever je wat in. De MacBook Neo heeft allereerst een lagere resolutie, met een pixeldichtheid van 219 pixels per inch. De MacBook Air heeft een pixeldichtheid van 224 pixels per inch, dus het verschil is niet heel klein. Wat je mogelijk wel gaat merken, is de kleurweergave. Net als de instap-iPad heeft de MacBook Neo alleen een sRGB-kleurweergave en niet de brede kleurweergave van alle andere modellen.

#3 Geen True Tone

Een andere schermbeperking is het ontbreken van True Tone. True Tone zorgt ervoor dat de kleuren altijd natuurgetrouw zijn, afhankelijk van het omgevingslicht. Zit je in een kantoor met veel kunstlicht, dan heeft dat een andere invloed op de weergave dan wanneer je buiten op een scherm aan het werk bent. Apple-producten met True Tone passen daar de tinten op aan, zodat kleuren er altijd goed uit zien. Hiervoor zijn dus extra sensoren nodig en die dus ontbreken bij de MacBook Neo.

#4 Geen toetsenbordverlichting

Een andere opmerkelijke beperking is het ontbreken van toetsenbordverlichting. De toetsenbordverlichting is al sinds jaar en dag onderdeel van recente MacBooks, maar is bijvoorbeeld bij de iPad-toetsenborden van Apple niet altijd de standaard. Zo ontbreekt het op het Magic Keyboard voor iPad Air.

#5 Prestaties: een iPhone-chip in plaats van Mac-chip

Op het gebied van prestaties lever je ook wat in, want de MacBook Neo draait op een iPhone-chip. De A18 Pro-chip biedt bij bepaalde taken wel nagenoeg dezelfde prestaties als de M1-chip uit 2020, maar loopt dus wel achter op die van recente MacBook Air-modellen.

#6 8GB werkgeheugen is niet uit te breiden

Sinds een paar jaar heeft elke MacBook Air en krachtiger die Apple nu verkoopt standaard 16GB werkgeheugen. Daarvoor hield Apple halsstarrig vast aan 8GB, waar door de jaren heen best wel veel kritiek op kwam. Maar voor de MacBook Neo gaat Apple weer voor 8GB RAM, hoewel dat voor de doelgroep waarschijnlijk ook wel genoeg is. Het is in ieder geval voldoende voor Apple Intelligence-support. Je kan deze hoeveelheid RAM niet uitbreiden, vermoedelijk omdat de A18 Pro-chip niet beschikbaar is in combinatie met meer werkgeheugen.

#7 Minder opslagkeuze

Ook bij de opslaghoeveelheid gelden er beperkingen. Standaard is er 256GB opslag en je kan nog kiezen voor de 512GB-versie, maar verder houdt het wel op. Er bestaat geen 1TB- of 2TB-variant.

#8 Camera: Center Stage ontbreekt

De MacBook Neo heeft een ingebouwde camera, maar daarin ontbreekt de Center Stage-functie. Dat betekent dat de camera er niet automatisch voor zorgt dat je altijd goed in beeld bent. Je moet daardoor dus altijd zelf wel recht voor de camera zitten om goed in beeld te zijn.

#9 Microfoons: een microfoon minder

Recente MacBooks hebben standaard drie microfoons aan boord, zodat je tijdens videogesprekken altijd goed te horen bent. Ook kan het gebruikt worden om semi-professionele opnames te maken. De MacBook Neo heeft een microfoon minder, al lijkt het er niet op dat je daardoor per se functies mist. Microfoonmodi als stemisolatie en breed spectrum zijn gewoon beschikbaar.

#10 Trackpad: geen Force Touch-trackpad

De MacBook Neo heeft net als alle andere MacBooks een groot ingebouwd trackpad, maar er is hier geen sprake van een drukgevoelig Force Touch-trackpad. Het is een meer traditioneel trackpad dat fysiek meebeweegt met het indrukken, in plaats van dat een trilmotor het indrukken simuleert. De trackpad in de MacBook Neo herkent dus ook niet als je harder drukt, bijvoorbeeld voor een preview van een Safari-link.

#11 Poorten: geen Thunderbolt en geen MagSafe

De MacBook Neo heeft twee poorten aan de zijkant, beide usb-c: eentje met USB 3-snelheden en eentje met USB 2-snelheden. Er zit dus ook geen Thunderbolt-specificatie in. Daardoor kun je ook maar één extern scherm tegelijkertijd aansluiten en maakt het ook nog uit welke poort je daarvoor gebruikt. Verder ontbreekt MagSafe, waardoor je ook een poort kwijt bent voor het opladen van de MacBook Neo.

Overigens ontbreekt bij de mini-jack-aansluiting ook de geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie.

#12 Geen snelladen en kortere accuduur

Veel recente MacBook-modellen ondersteunen snelladen in combinatie met de juiste stroomadapter. Zo kun je een MacBook Air met een 70W-stroomadapter in 35 minuten tot 50% opladen. Maar dat snelladen kan bij de MacBook Neo niet. Overigens is de accuduur ook wat korter: in plaats van tot 15 uur draadloos internetten bij de MacBook Air, kan dit bij de MacBook Neo tot 11 uur.

Alles wat je verder moet weten over de MacBook Neo, lees je in onze round-up. Check ook ons artikel over de MacBook Neo prijzen.