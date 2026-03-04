iPhone 17e vanaf nu te bestellen: ga jij hem reserveren? [poll]

De iPhone 17e, de budgetvriendelijke variant van de iPhone 17, is vanaf nu te bestellen als pre-order. Wil jij hem direct in huis hebben zodra dat kan, wees er dan snel bij. Heb jij hem besteld? Laat het ons weten!

Als je er zeker van wil zijn dat je deze nieuwe iPhone als eerste in huis hebt, plaats je bestelling dan zo snel mogelijk. Je weet dan bijna zeker dat je hem bij de release op 11 maart 2026 in handen hebt. Check ook zeker onze pagina met iPhone 17e pre-order tips als je dat nog niet gedaan hebt.

iPhone 17e pre-order is nu gestart

Wat de voorraad van Apple precies is, houdt de fabrikant altijd geheim. Daarom weten we niet hoe snel het toestel uitverkocht raakt en of de levertijden snel zullen oplopen. Omdat het om een wat voordeliger model gaat, gaan we er niet vanuit dat je lang op je telefoon hoeft te wachten. We denken wel dat zwart het populairst gaat zijn. Als je deze je favoriet is, wees er dan snel bij.

Welke kleur en opslag voor je iPhone 17e ga jij bestellen?

Heb je besloten om voor de iPhone 17e te gaan, dan heb je nog een aantal keuzes om te maken. Denk aan de kleur. De 17e is, net als de 16e, verkrijgbaar in zwart en wit, maar ook in een nieuwe kleur: zachtroze. Verder moet je ook een keuze maken voor de opslag. Wordt het 256GB of toch iets meer met 512GB? Dit zijn dingen die je later niet meer kan veranderen, dus kies verstandig. Weet je niet zo goed wat je moet kiezen, dan hebben we een aantal gidsen die je op weg helpen. Lees ons artikel over de juiste iPhone kleur kiezen en het bepalen van de juiste opslag voor je nieuwe iPhone.

Bescherm je iPhone 17e met een passend hoesje en een screenprotector

