iPhone 17e in roze

Overzicht: dit zijn alle prijzen van de iPhone 17e op een rij (en waarom je hiermee voordeliger uit bent)

Nieuws
De iPhone 17e is Apple's nieuwste instapmodel van de iPhone-familie. Maar wat moet je nu eigenlijk gaan betalen voor de iPhone 17e? Dit zijn alle prijzen.
Benjamin Kuijten -

Apple heeft een nieuw instapmodel: de iPhone 17e. Het nieuwe model biedt een aantal fijne verbeteringen, maar ga je daar ook meer voor betalen? Welke prijzen hanteert Apple en hoe kun je nu al besparen op een nieuwe iPhone 17e? Dat lees je hier.

Prijzen iPhone 17e in Nederland

Er is goed en slecht nieuws als het gaat om de prijs van de iPhone 17e. Het goede nieuws is dat de prijs niet gestegen is ten opzichte van de iPhone 16e, het vorige model uit 2025. Bovendien krijg je twee keer zoveel opslag voor hetzelfde bedrag, want de iPhone 17e begint nu bij 256GB. Bij de iPhone 16e was je voor 256GB €849,- (adviesprijs) kwijt.

Het slechte nieuws is dat de prijs daardoor nog steeds een stuk hoger ligt dan de voormalige iPhone SE, wat tot 2025 het instapmodel was. Je bent daardoor nog steeds minimaal €719,- kwijt als je kiest voor een los toestel, wat een forse prijs is voor een instapmodel.

Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPhone 17e:

  • 256GB: €719,-
  • 512GB: €969,-

De iPhone 17e heeft een snellere A19-chip, ondersteuning voor MagSafe (met 15W draadloos opladen) en komt in een nieuwe roze kleur. Ook zit er een nieuwere Apple C1X-chip voor mobiele netwerken in en krijg je dus meer opslag bij het instapmodel. Lees ook onze round-up met alle nieuwe functies van de iPhone 17e.

iPhone 17e-modellen

Instapmodel vanaf nu véél beter: deze 7 nieuwe functies en verbeteringen zitten in de iPhone 17e

De iPhone 17e komt eraan, Apple’s nieuwe instapmodel. Maar wat wordt er nou echt nieuw en verbeterd in de opvolger van de iPhone 16e? Alles wat we al weten over de verwachte functies van de iPhone 17e lees je hier.

De pre-order van de iPhone 17e begint op woensdag 4 maart om 15:15 uur ’s middags. De daadwerkelijke release is een week later, op woensdag 11 maart 2026. Vanaf dat moment ligt het toestel ook in alle bekende winkels.

Omdat het om een gloednieuw model gaat, zullen de bekende verkooppunten niet meteen al heel erg met de prijs stunten. Deze adviesprijs zal je de eerste weken dus veel vinden als je kiest voor een los model.

Goedkoper alternatief: iPhone 16e of iPhone 16

Wil je toch echt goedkoper uit zijn, dan kun je ook nog kiezen voor een iPhone 16e. Deze is niet meer bij Apple te koop, maar wel nog bij diverse andere winkels. De iPhone 16e is bovendien inmiddels een stuk goedkoper, waardoor je honderden euro’s kunt besparen met nagenoeg hetzelfde toestel. De iPhone 16e heeft een iets minder nieuwe chip en moet het zonder MagSafe doen, maar verder komen de twee modellen heel erg overeen.

De gewone iPhone 16 zou je ook nog als goedkoper alternatief kunnen zien. De iPhone 16 heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de gewone (maar veel duurdere) iPhone 17 en heeft ook een beter scherm dan de iPhone 17e. Bovendien zitten er twee camera’s aan de achterkant, zit er een Dynamic Island op het display en heb je functies als de Cameraregelaar en een snelle chip. De chip is iets minder snel dan in de iPhone 17e, maar desalniettemin kun je hier nog jaren mee vooruit.

