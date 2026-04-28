MacBook Pro M4 scherm opengeklapt

Verrassing: ‘Apple gaat dit jaar twee nieuwe Ultra-producten onthullen’

Nieuws Geruchten iDevices
Dat 2026 een belangrijk jaar is voor Apple begint steeds meer duidelijk te worden. Volgens geruchten worden dit jaar twee nieuwe Ultra-modellen onthuld.
Sasha Koevoets -

Al langere tijd gaan geruchten rond dat Apple de Ultra-lijn van zijn producten wil uitbreiden. Op dit moment is de Apple Watch Ultra het enige product met deze toevoeging maar daar komt verandering in volgens Macworld snel verandering in. Dit is wat eraan komt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

De iPhone Ultra komt eraan

Het lijkt inmiddels zeker dat Apple dit jaar met een opvouwbare iPhone komt, maar over de naam bestaat nog altijd speculatie. Lange tijd werd gedacht dat het toestel iPhone Fold zou gaat heten, maar steeds meer geruchten wijzen op iPhone Ultra als naam.

Binnen Apple’s ecosysteem staat het Ultra-label voor de meest uitgebreide en geavanceerde uitvoering. De Apple Watch Ultra en de M‑chips met Ultra‑aanduiding zijn daar duidelijke voorbeelden van. Het ligt daarom voor de hand dat de iPhone Ultra óók boven de huidige Pro‑modellen wordt gepositioneerd. Daarbij komen ze met extra functies en mogelijkheden die je op de Pro‑lijn niet vindt.

Concept van opengeklapte opvouwbare iPhone.

iPhone Ultra: 'Dit wordt de naam van de eerste opvouwbare iPhone'

Apple zou de iPhone Fold een eigen naam willen geven: iPhone Ultra. Er wordt al langer gespeculeerd dat Apple de Ultra-naam voor de iPhone gaat gebruiken.

Ook de MacBook krijgt een Ultra-variant

Ook de MacBook lijkt een Ultra-variant te krijgen. Waar eerst gedacht werd dat de MacBook Pro een groot redesign zou krijgen, wijzen recente geruchten er nu op dat Apple de vernieuwde laptop onder een andere naam in de winkels legt: MacBook Ultra.

In deze MacBook Ultra zou Apple een aantal grote vernieuwingen doorvoeren ten opzichte van de huidige MacBooks. Zo krijgt het model naar verluidt een OLED-scherm mét touchscreen. Daarnaast zou Apple afscheid nemen van de notch in het scherm en in plaats daarvan het inmiddels bekende Dynamic Island introduceren.

MacBook Pro M4

Gerucht: 'Apple's eerste touchscreen MacBook krijgt Dynamic Island – en zo werkt de nieuwe interface'

Apple's volgende MacBook Pro krijgt een Dynamic Island, zo zegt een bron. Het wordt de eerste Mac met een touchscreen en de interface wordt daarvoor aangepast.

Beschikbaarheid Ultra-modellen

Als de geruchten kloppen, brengt Apple beide modellen nog dit jaar uit. De iPhone Ultra verschijnt tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max tijdens het iPhone‑event dat traditiegetrouw in september plaatsvindt. Ook de MacBook Ultra zou nog dit jaar moeten verschijnen, al is het moment van aankondiging minder zeker. Bronnen sluiten zelfs niet uit dat dit model pas in 2027 wordt aangekondigd.

Plaats een reactie

MacBook Pro

De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar