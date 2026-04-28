Al langere tijd gaan geruchten rond dat Apple de Ultra-lijn van zijn producten wil uitbreiden. Op dit moment is de Apple Watch Ultra het enige product met deze toevoeging maar daar komt verandering in volgens Macworld snel verandering in. Dit is wat eraan komt.
De iPhone Ultra komt eraan
Het lijkt inmiddels zeker dat Apple dit jaar met een opvouwbare iPhone komt, maar over de naam bestaat nog altijd speculatie. Lange tijd werd gedacht dat het toestel iPhone Fold zou gaat heten, maar steeds meer geruchten wijzen op iPhone Ultra als naam.
Binnen Apple’s ecosysteem staat het Ultra-label voor de meest uitgebreide en geavanceerde uitvoering. De Apple Watch Ultra en de M‑chips met Ultra‑aanduiding zijn daar duidelijke voorbeelden van. Het ligt daarom voor de hand dat de iPhone Ultra óók boven de huidige Pro‑modellen wordt gepositioneerd. Daarbij komen ze met extra functies en mogelijkheden die je op de Pro‑lijn niet vindt.
Ook de MacBook krijgt een Ultra-variant
Ook de MacBook lijkt een Ultra-variant te krijgen. Waar eerst gedacht werd dat de MacBook Pro een groot redesign zou krijgen, wijzen recente geruchten er nu op dat Apple de vernieuwde laptop onder een andere naam in de winkels legt: MacBook Ultra.
In deze MacBook Ultra zou Apple een aantal grote vernieuwingen doorvoeren ten opzichte van de huidige MacBooks. Zo krijgt het model naar verluidt een OLED-scherm mét touchscreen. Daarnaast zou Apple afscheid nemen van de notch in het scherm en in plaats daarvan het inmiddels bekende Dynamic Island introduceren.
Beschikbaarheid Ultra-modellen
Als de geruchten kloppen, brengt Apple beide modellen nog dit jaar uit. De iPhone Ultra verschijnt tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max tijdens het iPhone‑event dat traditiegetrouw in september plaatsvindt. Ook de MacBook Ultra zou nog dit jaar moeten verschijnen, al is het moment van aankondiging minder zeker. Bronnen sluiten zelfs niet uit dat dit model pas in 2027 wordt aangekondigd.
