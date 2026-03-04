Is de MacBook Air M5 duurder geworden of niet? Zo zit het (en dit zijn alle prijzen)

De MacBook Air M5 heeft een hogere adviesprijs gekregen dan de voorganger, maar je krijgt daar ook wel veel meer voor terug. Dit zijn alle nieuwe prijzen van de MacBook Air 2026.

De afgelopen jaren is de MacBook Air alleen maar goedkoper geworden, met de laagste adviesprijs voor het M4-model van vorig jaar. Deze was verkrijgbaar vanaf €1.099,-, terwijl de prijs bij veel andere winkels inmiddels nog een stuk lager is. Maar als we naar de MacBook Air M5 kijken, zien we dat de prijzen ineens hoger liggen: vanaf €1.199,-. Er lijkt dus sprake te zijn van een prijsverhoging van €100,-, maar het ligt toch iets genuanceerder.

Prijzen MacBook Air M5

Zoals altijd zijn er van de MacBook Air twee formaten om uit te kiezen, namelijk 13- en 15-inch. Het prijsverschil tussen deze twee formaten is €300,-, maar je krijgt daar dan wel een groter display en betere speakers voor terug. Behalve het formaat, zijn ook de chipvariant, het gekozen werkgeheugen en opslagcapaciteit van invloed op de prijzen. En ondanks dat Apple nu je MacBook Air vanaf het begin helemaal apart samen laat stellen, zijn er toch nog van elk formaat drie standaardconfiguraties. Dat zijn ook de varianten die je bij winkels als Coolblue en MediaMarkt vindt.

Dit zijn de prijzen van de M5 MacBook Air in Nederland:

13-inch, 16GB RAM, 512GB ssd: €1.199,-

13-inch, 16GB RAM, 1TB ssd: €1.449,-

13-inch, 24GB RAM, 1TB ssd: €1.699,- 15-inch, 16GB RAM, 512GB ssd: €1.499,-

15-inch, 16GB RAM, 1TB ssd: €1.749,-

15-inch, 24GB RAM, 1TB ssd: €1.999,-

De prijsverhoging van €100,- ten opzichte van het M4-model, komt vooral doordat je nu standaard meer opslag krijgt. De MacBook Air wordt nu standaard geleverd met minimaal 512GB opslag. Het upgrade- en topmodel van elk formaat krijgt maar liefst meteen 1TB opslag. Als je bij de MacBook Air M4 voor deze opslagcapaciteiten moest kiezen, betaalde je vaak veel meer. Ter vergelijking: de M4 MacBook Air met 512GB opslag (toen nog het upgrademodel) had een adviesprijs van €1.349,-. Dat is dus €150,- meer dan de nieuwe MacBook Air M5 met 512GB opslag.

Als je altijd voor het 512GB of 1TB model ging, ben je nu dus met de M5 goedkoper uit. Koos je altijd voor het 256GB-model, dan ben je nu wat duurder uit omdat deze niet meer bestaat en je dus automatisch uitkomt bij het 512GB-model. De vanafprijs van de MacBook Air M5 is dus duurder, maar als je het omrekent naar hoeveel opslag je ervoor krijgt, ben je dus goedkoper uit.

Prijs 13-inch MacBook Air M5 2026

Apple biedt drie standaardconfiguraties van de 13-inch MacBook Air met M5-chip, die verschillen qua chip (met name de GPU), opslag en werkgeheugen. Dit zijn de exacte prijzen van de drie uitvoeringen:

13-inch Instap €1.199 13-inch display

M5-chip

10‑core CPU

8‑core GPU

16 GB RAM

512GB GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Coolblue 13-inch Upgrade €1.449 13-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

1TB GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Coolblue 13-inch Top €1.699 13-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

24 GB RAM

1TB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 5-poorten Bekijk bij Coolblue

Prijzen 15-inch MacBook Air M5 2026

Ook van de 15-inch MacBook Air M5 zijn drie standaardconfiguraties beschikbaar die je bij de meeste winkels vindt. Bij Apple zelf kun je hem op maat samenstellen, maar daar betaal je wel extra voor.

15-inch Instap €1.499 15-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Coolblue 15-inch Upgrade €1.749 15-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Apple 15-inch Top €1.999 15-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

24 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

Twee Thunderbolt 4-poorten Bekijk bij Apple

Is het voor jou toch te duur? Je kan bij diverse winkels ook nog steeds de M4 MacBook Air uit 2025 kopen, die inmiddels een stuk goedkoper is. Voor de meest actuele prijzen check je daarvoor onze prijsvergelijkers.

