iCulture Vandaag: dit was woensdag 20 oktober 2021

Vandaag nemen we je mee langs de vernieuwingen van de AirPods 3 en lees je alles wat je daarover moet weten. Zo hebben we een vergelijking tussen de AirPods 3 en AirPods Pro en lees je in onze AirPods vergelijking welke van de vier modellen het beste bij jou past. Maar er is ook nog nieuws, want volgens een bron kunnen we de release van de nieuwe grote 27-inch iMac in 2022 verwachten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

De iPad bedienen met handgebaren kan heel… handig zijn.



Je kunt de nieuwe MacBook Pro snelladen, maar je hebt daar wel wat voor nodig.

Met de vernieuwde Zoek mijn AirPods kun je veel makkelijker je zoekgeraakte oordopjes terugvinden. Dit werkt ook met de nieuwe AirPods 3!

Accessoires en devices

Waar kun je het beste de AirPods kopen? Alle prijzen van de verschillende modellen op een rij.

Wat zijn de verschillen tussen de AirPods 3 en AirPods Pro, nu de standaard AirPods ook ruimtelijke audio hebben?

Helemaal bijgewerkt voor 2021: onze grote AirPods vergelijking! Welk model past het beste bij jou, nu de line-up uitgebreid is met een nieuw model?

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Philips Hue (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - De samenwerking met Spotify is nu uit de beta en vind je via het Synchroniseren-tabblad in de app. Ook kun je de dynamische transities voor alle gekleurde scènes gebruiken.

Box Drive – Nu veiliger en werkt naadloos tussen je apparaten.