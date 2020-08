Overname Mobeewave

De overname werd ontdekt door Bloomberg, die schrijft dat Apple ongeveer 100 miljoen dollar voor Mobeewave heeft neergeteld. Het bedrijf uit Montreal heeft enkele tientallen medewerkers en zal blijven werken vanuit het huidige kantoor in Canada. Apple heeft de overname al bevestigd, met de standaard mededeling dat het wel vaker kleine bedrijven overneemt, maar niet ingaat op de plannen daarmee.



De technologie van Mobeewave gebruikt NFC-technologie om betalingen te doen. Je tikt daarbij met een geschikte creditcard tegen de smartphone. Ook kun je twee smartphones bij elkaar in de buurt houden om een betaling te doen. Als Apple de technologie gaat gebruiken kan het een concurrent van Square en soortgelijke aanbieders worden. Het mooie is dat je geen extra hardware nodig hebt, zoals een dongle. Voor kleine bedrijven en op rommelmarkten kan het een interessante oplossing zijn.

Mobeewave legt ook grote nadruk op het beveiligd uitwisselen van data, iets dat goed bij Apple past. Sinds de iPhone 6 in 2014 zit er al NFC in de iPhones, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt omdat Apple het niet toestaat. De eigen betaaldienst Apple Pay is daardoor de meest gebruikte toepassing geworden.

Ondertussen: Nvidia wil ARM overnemen

Er is nog meer overnamenieuws. Chipmaker Nvidia zou in een gevorderde stadium zijn om ARM Holdings over te nemen. Als het doorgaat wordt het de grootste overname in de halfgeleiderindustrie tot nu toe. Als ARM Holdings naar de beurs zou worden gebracht, zou het bedrijf op ongeveer $44 miljard worden gewaardeerd. De laatste grote deal was in 2015, toen Broadcom en Avago samengingen. Die deal was $37 miljard groot.

Eerder bleek dat Softbank, de huidige eigenaar, van plan is om ARM te verkopen of naar de beurs te brengen als zelfstandig bedrijf. Nvidia zou al interesse hebben getoond en nu zouden die gesprekken zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Andere kanshebbers zijn nog niet zover gevorderd. Een overname zou binnen een paar weken kunnen worden aangekondigd.

Huidige afnemers van ARM kunnen nog wel gaan protesteren en de voorwaarde stellen dat ARM iedereen gelijke kansen blijft geven om de chiparchitectuur in licentie te nemen. Een overname door Apple zou financieel gezien wel haalbaar zijn, maar zou waarschijnlijk tot antitrust-problemen leiden aangezien veel concurrenten van Apple afhankelijk zijn van de ARM-instructieset. Apple gebruikt ARM in de iPhones, iPad en binnenkort ook in Mac.