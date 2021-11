Roomba ontwijkt kabels en sokken

iRobot maakt gebruik van AI en machine vision om objecten te ontwijken. Het gaat vooral om de Roomba j7 (€749,-) en de nog net iets duurdere Roomba j7 Plus (€999,-). Het is een uitbreiding van de functie die in augustus al werd uitgerold voor het ontwijken van hondenpoep in huis. Het ontwijken van schoenen en sokken werd toen al aangekondigd, maar zou pas later beschikbaar komen. Nu is het zover.



Geen omgevallen kerstboom en ongedierte meer

Deze nieuwe functies zijn wat positiever gestemd: je kunt bijvoorbeeld een ‘clean zone’ rond de kerstboom aanwijzen waar extra moet worden gereinigd, terwijl de robotstofzuiger niet in de buurt van de boom mag komen. Dat voorkomt dat de stofzuiger er iets te fanatiek tegenaan rijdt. Heeft je kerstboom veel last van losse naalden, dan heeft het zin om wat extra vaak te reinigen. Je kunt ook een ‘clean zone’ aanwijzen onder de eettafel, zodat etensresten die op de grond zijn gevallen snel worden opgezogen en je geen ongedierte aantrekt.

Heb je veel kabels rondom de tv, dan zou je die als ‘keep out zone’ kunnen aanwijzen. Verder gebruikt iRobot AI om rondslingerende schoenen en sokken te identificeren, zodat er omheen gezogen kan worden.

Plattegrond meenemen naar andere Roomba

Verder is het handig dat je huis in kaart wordt gebracht en dat je die data nu kunt overzetten naar een andere stofzuigrobot. Dit voorkomt dat je bij overstap naar een nieuw model of een extra exemplaar weer helemaal opnieuw moet trainen, terwijl de layout van je huis hetzelfde is gebleven.

De Roomba J7 en J7+ zijn de duurste modellen in het assortiment en kosten tussen de €749,- en €999,-. Concurrenten zoals Roborock beweren dat ze ook hondenpoep in huis automatisch kunnen ontwijken, zodat het geen smeerboel wordt. Dit merk is veel goedkoper en is onder andere verkrijgbaar via Amazon.