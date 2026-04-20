Gerucht: deze twee Mac-modellen verschijnen veel later dan verwacht

Apple zou naar verluidt bezig zijn met de ontwikkeling van de nieuwe MacBook Pro en Mac Studio. De wereldwijde chiptekorten gooien roet in het eten.

De MacBook Pro en Mac Studio zijn de krachtigste laptop- en desktopopties in Apple’s assortiment. Waar de MacBooks vrijwel jaarlijks vernieuwd worden, duurt dat bij de Mac Studio vaak wat langer. Apple werkt al wel aan de opvolgers, maar Mark Gurman meldt dat deze twee modellen nu toch enige vertraging oplopen.

MacBook Pro en Mac Studio verschijnen later

Hoewel Apple onlangs nog nieuwe MacBook Pro‑modellen uitbracht, wordt achter de schermen druk gewerkt aan de volgende generatie. Volgens analist Mark Gurman lopen de plannen voor de aankomende 14‑ en 16‑inch MacBook Pro’s met touchscreen echter vertraging op. Ook de vernieuwde Mac Studio heeft vertraging opgelopen.

De belangrijkste oorzaak is de wereldwijde schaarste aan geheugenchips. Grote techbedrijven investeren miljarden in AI‑datacenters, die enorme hoeveelheden RAM vergen. Daardoor komt de toeleveringsketen onder zware druk te staan en schuiven consumentenproducten als de nieuwe MacBook Pro’s en een vernieuwde Mac Studio verder op dan Apple had voorzien.

MacBook met touchscreen komt in 2027

Eerder leek het erop dat de eerste MacBook Pro met touchscreen rond het einde van 2026 zou verschijnen. In zijn nieuwsbrief meldt Gurman nu dat Apple rekening houdt met een aankondiging in de eerste maanden van 2027. De nieuwe high-end MacBook Pro krijgt volgens de geruchten een flinke make-over. Zo krijgen de 14- en 16-inch modellen de nog aan te kondigen M6 Pro- en M6 Max-chips, een OLED-scherm, een Dynamic Island in het display en een dunner ontwerp. Het worden bovendien de eerste MacBooks met een touchscreen. Ook macOS zou rond die tijd een meer touch-vriendelijke interface krijgen, al ligt de nadruk niet op een volledige omslag naar tablet-achtige bediening.

Ook de nieuwe Mac Studio heeft vertraging

Niet alleen de MacBook Pro heeft last van het tekort: ook de volgende generatie Mac Studio loopt vertraging op. Waar Apple eerder nog stuurde op een aankondiging in de zomer van 2026, is het nu de verwachting dat de Mac Studio in oktober verschijnt. Dat sluit aan bij eerder berichtgeving dat de Mac Studio in de huidige configuraties nu al slecht of niet leverbaar is.

De vernieuwde Mac Studio wordt waarschijnlijk geleverd met M5 Max- en M5 Ultra-chips. Apple slaat hiermee een generatie over, aangezien er nooit een M4 Ultra-chip is verschenen. Het ontwerp van de Mac Studio blijft grotendeels ongewijzigd; de belangrijkste vernieuwing zit in de toegenomen rekenkracht.