In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Hijack (seizoen 2)
Ervaren bedrijfsonderhandelaar Sam Nelson staat een zware reis te wachten – en zijn medepassagiers ook – als kapers de boel overnemen. Sam haalt alles uit de kast om de kapers te overmeesteren als de situatie al maar penibeler wordt.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Tron: Ares
Tron: Ares draait om Ares, een geavanceerd programma dat vanuit de digitale wereld naar de echte wereld wordt gestuurd voor een gevaarlijke missie. Dit leidt tot het allereerste contact tussen mensen en A.I.-wezens.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Agatha Christie’s Seven Dials (seizoen 1)
Engeland, 1925. Op een extravagant feest in een landhuis loopt een practical joke vreselijk mis, met fatale gevolgen. Het is aan de meest onwaarschijnlijke speurder – de nieuwsgierige Lady Eileen ‘Bundle’ Brent – om een huiveringwekkend complot te ontrafelen dat haar leven voorgoed zal veranderen en het mysterie van het landhuis aan het licht zal brengen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Dakar: Race Against the Desert
Topcoureurs worden gevolgd in de meest legendarische en gevaarlijke rally ter wereld: de Dakar Rally. Er is aandacht voor het verleggen van grenzen, van jonge talenten tot iconen die kiezen voor hybride technologie en vrouwelijke racers die strijden om hun plek. Met adembenemende beelden en een blik achter de schermen beleef je de Dakar Rally als nooit tevoren.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Who Hired the Hitman? (seizoen 1)
Het mysterie is niet wie de trekker overhaalt, maar wie aan de touwtjes trekt. In deze bizarre moordzaken betekenen waterdichte alibi’s en forensisch onderzoek niets wanneer rechercheurs op jacht zijn naar een kwaadaardig meesterbrein.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Naked Gun
The Naked Gun is een actiekomedie die de legendarische parodie-reeks nieuw leven inblaast. Verwacht absurde misverstanden, idiote woordgrappen en compleet ontspoorde actie, terwijl een onhandige topagent zich vastbijt in een zaak die veel groter blijkt dan gedacht.
Wanneer een ogenschijnlijk simpele missie uitmondt in een kettingreactie van explosies, verdwijningen en verdacht veel “toevalligheden”, moet hij zijn weg zien te vinden door een wereld vol corrupte types, dubieuze aanwijzingen en chaos op elk kruispunt. Met elke stap gaat er weer iets grandioos mis, precies zoals het hoort bij The Naked Gun.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes
De 18-jarige Coriolanus Snow bereidt zich voor op zijn enige kans op succes: mentor worden van Lucy Gray Baird uit het arme district 12 tijdens de tiende editie van de Hongerspelen. Dan blijken de twee het goed met elkaar te kunnen vinden.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Eternity
In het hiernamaals krijgen zielen één week om te beslissen waar ze de rest van hun ‘eeuwigheid’ gaan doorbrengen. Nieuwkomer Joan wordt daar geconfronteerd met de onmogelijke keuze tussen echtgenoot Larry, met wie ze haar hele leven heeft doorgebracht, en eerste liefde Luke, die jong sneuvelde in een oorlog en decennia heeft gewacht op haar komst. Een bitterzoete strijd tussen de twee mannen om het hart van Joan (opnieuw) te veroveren volgt, en geeft een hemelse nieuwe draai aan het begrip ‘love triangle’. Dit is trouwens een Apple TV-productie en zal binnenkort ook daar te zien zijn.
