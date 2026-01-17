The Naked Gun

The Naked Gun is een actiekomedie die de legendarische parodie-reeks nieuw leven inblaast. Verwacht absurde misverstanden, idiote woordgrappen en compleet ontspoorde actie, terwijl een onhandige topagent zich vastbijt in een zaak die veel groter blijkt dan gedacht.

Wanneer een ogenschijnlijk simpele missie uitmondt in een kettingreactie van explosies, verdwijningen en verdacht veel “toevalligheden”, moet hij zijn weg zien te vinden door een wereld vol corrupte types, dubieuze aanwijzingen en chaos op elk kruispunt. Met elke stap gaat er weer iets grandioos mis, precies zoals het hoort bij The Naked Gun.