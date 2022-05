iCulture Vandaag: dit was vrijdag 20 mei 2022

Al jaren wordt er gespeculeerd over een mixed reality headset van Apple. Er is ook al jaren onduidelijkheid over wanneer het nou precies op de markt komt. Vandaag hoorden we dat het bestuur van Apple een demo heeft gekregen. Dat duidt erop dat Apple’s mixed reality headset bijna klaar is. Verder hebben we ook weer tips voor je klaarstaan. Zo lees je hoe je met Mac schermdeling een andere Mac kunt bedienen. Handig als je iemand moet helpen met hun Mac. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Is het dan eindelijk zover? De mixed reality headset van Apple is bijna klaar, want het bestuur kreeg naar het schijnt al een demo.

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Pixelmator Pro (€39,99, macOS, 10.15+) - Deze geavanceerde fotobewerker heeft nu onder andere een sterk verbeterde fotozoeker. Updaten maar!

Trein app (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.2+) - Bekijk nu ook welke treinen geannuleerd zijn.