iCulture Vandaag: dit was maandag 27 januari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 27 januari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Twee violen en een trommel en een fluit: de iPad is 10 jaar geworden! Weet jij nog wat je deed op 27 januari 2010, toen Steve Jobs in zijn stoel de iPad demonstreerde? We blikken vandaag terug en geven je allerlei praktische tips voor de populairste tablet ter wereld, zoals het maken van een screenshot met de Apple Pencil en een gesplitst toetsenbord op de iPad. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag.



Opinie, tips en meer

Nieuws

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Fastned Charging (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Nieuwe app voor snelladen voor elektrische auto’s.

Dyson Link (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Klaar voor de Dyson Lightcycle Morph-lamp.