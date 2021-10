Apple stuurt standaard een persbericht over de nieuwste kwartaalcijfers, maar het meest interessant is de conference call die daarna komt. Analisten en journalisten proberen zoveel mogelijk info aan Apple te ontfutselen, omdat het een van de weinige momenten is dat er vragen aan Tim Cook en de financiële man Luca Maestri kunnen worden gesteld. We hebben de cijfers en de uitspraken van de twee topmannen nog eens goed doorgelicht en hebben gekeken of er nog interessante weetjes tussen zaten.



#1 Productietekorten hebben Apple $6 miljard omzet gekost

De toeleveringstekorten waar Apple mee te maken had waren “groter dan verwacht” en het heeft ertoe geleid dat Apple ongeveer 6 miljard dollar minder omzet heeft gemaakt. Dat zei Tim Cook tijdens de conference call. Het gaat om “industriebrede tekorten aan silicium” en onderbrekingen van de productie door COVID. Volgend kwartaal zullen de tekorten nog groter zijn, denkt Maestri, vooral als het om iPads gaat. Er werd daarom geen schatting gedaan van verwachte omzet voor komend kwartaal vanwege de nog steeds voortdurende wereldwijde onzekerheid. Maestri denkt dat elke productcategorie zal groeien, behalve iPad

Overigens zei Tim Cook ook dat Apple’s chiptekorten vooral te maken hebben met oudere modellen, niet de gloednieuwe 5 nanometer M1-chips en A15-chips die in de nieuwste producten zitten.

#2 Apple’s beurskoers zakte 5%

Ondanks de mooie cijfers waren beleggers minder enthousiast. Met 83,4 miljard dollar omzet (+29%) en een groei van bijna 50% bij de iPhone, zijn indrukwekkende cijfers neergezet. Maar de beleggers hadden meer verwacht, namelijk 84,85 miljard dollar. Het is de eerste keer sinds 2016 dat Apple de voorspellingen van analisten heeft gemist. De reden? Tekorten in de toeleveringsketen, zie punt 1.

#3 iPhone 13 telt nog nauwelijks mee in de cijfers

Wat de iPhone-cijfers zo indrukwekkend maakt, is dat de iPhone 13 nauwelijks heeft meegeteld. Dit toestel ging een paar dagen voordat de boeken werden gesloten in de verkoop, dus een groot deel van de verkochte toestellen valt in het decemberkwartaal. Toch wist Apple 47% groei ten opzichte van vorig jaar te boeken, waaruit blijkt dat Apple ook tot ver in de zomer nog eerdere iPhone-modellen hebben gekocht. Overigens telden de pas aangekondigde MacBook Pro’s ook niet mee in dit kwartaal. Voor het decemberkwartaal verwachten we dan ook nog absurdere records – als de productiemachines het kunnen bijhouden.

#4 Apple TV+ “heeft zich bewezen”

Tim Cook vindt dat Apple TV+ “zichzelf heeft bewezen onder fans wereldwijd”. Hij feliciteerde dan ook de acteurs, schrijvers, producenten en alle anderen die het succes mogelijk hebben gemaakt. Toch geeft Apple geen cijfers en uit externe statistieken blijkt regelmatig dat het werkelijke aantal betalende klanten vrij laag is ten opzichte van concurrerende diensten. Schattingen lopen van 20 miljoen tot 40 miljoen.

#5 Privacy en veiligheid van de App Store

Tim Cook kreeg tijdens de conference call vragen over de vele onderzoeken van overheden en regulerende instanties waar Apple momenteel mee te maken heeft. Volgens Cook blijft Apple gefocust op privacy en beveiliging. Mogelijk komen er wel maatregelen aan, waar Apple aan moet voldoen. Cook spreekt over een omgeving waar vertrouwen belangrijk is. Toch zijn er ook veel scamapps die door de mazen van het net glippen.

#6 Dubbele groeicijfers bij diensten

Sinds Apple heeft besloten om zich vol in te zetten op diensten lukt het om dubbele groeicijfers te laten zien. Ook nu weer. In zes jaar tijd zijn diensten verdrievoudigd naar een omzet van 18,3 miljard dollar. Elk segment groeide in het afgelopen kwartaal, liet CFO Luca Maestri weten. Het gaat dan om clouddiensten, muziek, video en de App Store.

#7 Apple probeert iPhone 13-tekorten snel weg te werken

Tim Cook zegt dat Apple zich enorm inspant om de tekorten van de iPhone 13 weg te werken. Vergeleken met de iPhone 12 verkoopt het nieuwe toestel “erg, erg goed”. De eerste voorrad was al snel weg en er zijn nu wat langere wachttijden voor de iPhone 13-modellen.

#8 Veel vraag naar M1 MacBook Air

Apple haalde de hoogste omzet ooit in de Mac-categorie. Dat heeft volgens CFO Luca Maestri te maken met een sterke vraag naar de M1 MacBook Air, ook al werd die vorig jaar al op de markt gebracht. Hoeveel stuks er zijn verkocht wil Apple niet zeggen, maar de Air zou wel dé aanjager zijn in de Mac-categorie. Met 9,18 miljard dollar omzet werd er maar 2% groei geboekt ten opzichte van vorig jaar, maar dat kan komend kwartaal wel eens gaan veranderen als de MacBook Pro meetelt. Volgens Maestri zijn de helft van de Mac- en iPad-kopers nieuw.

#9 Op weg naar 1 miljard betaalde abonnementen

Volgens analist Horace Dediu (@asymco) zal Apple over ongeveer vijf tot zes kwartalen de grens van 1 miljard betaalde abonnementen overschrijden. Het zou zelfs al iets eerder kunnen gebeuren. Dediu houdt van veel Apple-cijfers grafieken bij en zijn Twitter-account is interessant om te raadplegen als je nog aanvullende weetjes en analyses wilt lezen.

Paid Subs are now growing at 50 million/quarter. Acceleration. pic.twitter.com/0K4l1WqHEd — Horace Dediu (@asymco) October 28, 2021

#10 Dure iPhones vooral naar China?

Volgens Apple komt een derde van de omzet nu uit opkomende markten, zoals Zuid-Amerika. Apple is daardoor minder afhankelijk van de twee grootmachten: de Verenigde Staten en China. Wat China betreft doet analist Neil Cybart de suggestie dat Apple een groot deel van de iPhone 13 Pro-voorraden naar Groot-China heeft gestuurd, omdat daar maar liefst 83% omzetgroei heeft weten te halen. De Chinese overheid heeft strenge regels ingesteld voor de hoeveelheid tijd die kinderen aan het spelen van games mogen besteden. Volgens Tim Cook heeft dit geen impact op de App Store in China: de inkomsten vloeien nog rijkelijk binnen.

Alle kwartaalcijfers FQ4 2021 lees je in een apart artikel.