Na de kwartaalcijfers heeft onder andere Tim Cook in een vraaggesprek met journalisten weer antwoord gegeven op prangende vragen. Zo is er weer nieuws over Apple's succesvolle dienstentak, heeft dit kwartaal weer een record gezet en nog veel meer.

Hoogtepunten Apple kwartaalcijfers FQ3 2022

Na elke presentatie van de kwartaalcijfers is het weer tijd voor de zogenaamde conference call met CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri. Hoewel daar in het verleden nog wel eens interessante nieuwtjes uit voort kwamen, is dat de afgelopen jaren een stukje minder geworden. Toch hebben we deze keer wat interessante feiten en uitspraken kunnen ontdekken uit dit vraaggesprek. De hoogtepunten van Apple’s FQ3 2022 kwartaalcijfers vind je hier.

#1 Record voor dit kwartaal, al is het verschil maar klein

Dit derde financiële kwartaal, wat niet gelijk loopt met de kalendermaanden, staat bekend als het kwartaal waarin de omzetcijfers doorgaans het laagst zijn. Dat is tot nu toe ook dit jaar weer het geval, maar er is ook goed nieuws. Dit derde financiële kwartaal van 2022 heeft weer een record gezet en heeft daarmee het vorige record uit 2021 verslagen. Met een omzet van bijna $83 miljard dollar is dit zo’n $2 miljard meer dan een jaar geleden. Bij bijna alle categorieën zagen we een daling in de omzet, met uitzondering van twee: de iPhones (omzet +2,7%) en de dienstentak (omzet +12%). Bij de iPhones zag Apple veel nieuwkomers en switchers. En wat betreft de diensten brengt ons dat bij het tweede hoogtepunt.

#2 Apple heeft 860 miljoen abonnees op diensten

Luca Maestri gaf tijdens het vraaggesprek aan dat Apple inmiddels 860 miljoen abonnees heeft, verdeeld over verschillende diensten. Ten opzichte van een jaar geleden is dat een groei van 160 miljoen abonnees. Hoe Apple de cijfers precies geteld heeft is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk zijn alle abonnees van de verschillende diensten bij elkaar opgeteld. Daardoor staat dit aantal niet gelijk aan het totale individuele abonnees, omdat iemand op meerdere diensten geabonneerd kan zijn. Desalniettemin een indrukwekkend aantal en de 1 miljard abonnees komt inmiddels in zicht. Volgens Maestri zat de grootste groei bij Apple TV+ en Apple Arcade.

#3 Tim Cook sluit overname van diensten niet uit

Dat Apple het zo goed doet als het gaat om diensten, roept ook de vraag op: heeft Apple een overname op dit gebied gepland? Tim Cook heeft hier niet ontkennend op gereageerd en geeft daarbij te kennen dat Apple niet uit sluit, ook niet het overnemen van een groot bedrijf op het gebied van streaming. Apple zou bijvoorbeeld Netflix over kunnen nemen, maar daar gaf Tim Cook geen exacte details over. Apple zegt dat een overname altijd een strategische keuze moet zijn en ze houden de markt in de gaten. Voorlopig concentreren ze zich op kleinere overnames van bedrijven, maar zeg nooit nooit.

#4 Apple positief over volgende kwartaal, ondanks inflatie

De wereldeconomie zit in een lastige periode. De inflatie is hoog en dat heeft ook gevolgen voor de kosten van het fabriceren van producten. Tim Cook geeft te kennen dat de kosten stijgen voor bijvoorbeeld logistiek, lonen en onderdelen. Eerder ging het bericht dat Apple minder mensen aan wil nemen om de kosten te drukken, maar daar is volgens Tim Cook niets van waar. Apple zegt dat ze nog steeds mensen aannemen, maar dat dit meer op een bewuste basis is. Feitelijk komt dit er alsnog op neer dat er minder mensen aangenomen worden, al zal Apple niet snel toegeven dat dit is om de kosten lager te houden.

Apple verwacht dat het volgende kwartaal weer records gaat zetten, wat mede komt door de stroom aan nieuwe producten. Denk aan de iPhone 14-serie, maar ook de Apple Watch Series 8 en andere nieuwe Apple Watch-modellen. Dat Apple voor het komende kwartaal, dat tot en met eind september loopt, weer een omzetverhoging verwacht, lijkt ook positief nieuws te zijn voor de release van de iPhone 14. In 2020 gaf Apple voor dit kwartaal namelijk een waarschuwing dat de omzet lager zou zijn dan voorheen, omdat de iPhones later uit zouden komen. De iPhone 12-serie verscheen uiteindelijk in oktober, een kwartaal later dus. Dat is dit jaar dus niet het geval, waardoor het er sterk op lijkt dat de iPhone 14-serie gewoon in september uit komt.

