Apple Sports-app nu in Nederland te downloaden: dit kun je met de nieuwe app

Apple heeft haar Apple Sports-app in Nederland uitgebracht. De app bestaat al sinds februari 2024 en is de laatste tijd regelmatig uitgebreid. Nu is de app ook in Nederland en België te downloaden.
Benjamin Kuijten -

De Apple Sports-app begon in 2024 als een redelijk beperkte app voor het volgen van diverse sportcompetities met live scores en dergelijke, maar de afgelopen maanden zijn er steeds meer competities toegevoegd. Zo kun je ook de Formule 1-standen volgen en krijg je live updates over wedstrijden uit bijvoorbeeld de Champions League. Ben je een sportsfan? Dan kun je de Apple Sports-app nu in Nederland downloaden.

Apple Sports-app downloaden in Nederland

Met de Apple Sports-app kies je je favoriete competities en eventueel clubs, zodat je op de hoogte blijft van alle geplande wedstrijden, tussenstanden en live uitslagen. Sporten als voetbal, tennis, autosport, basketbal en meer zijn inbegrepen, al vind je in de Apple Sports-app niet alle competities. Dit zijn de competities die je in de Apple Sports-app kan volgen:

  • Champions League (Women)
  • Conference League
  • Europa League
  • Formula 1
  • Premier League
  • Bundesliga
  • LaLiga
  • Ligue 1
  • Serie A
  • Premeira Liga
  • NFL
  • Herentennis
  • Damestennis
  • MLB
  • MLS
  • NWSL
  • LIGA MX
  • NBA WNBA
  • FA Cup
  • EFL Championship
  • EFL Cup
  • 2. Bundesliga
  • Segunda División
  • Ligue 2
  • Serie B
  • NHL
  • Collega Football
  • Men’s College Basketball
  • Women’s College Basketball
  • NASCAR
Apple Sports app in Nederland

Zoals je ziet ontbreken dus Nederlandse competities als de Eredivisie. Bij voetbalcompetities kun je ook je favoriete team aangeven en zo updates krijgen. In de app zie je welke activiteiten vandaag gepland staan en wat de eerstvolgende zijn. Bij live wedstrijden kun je dankzij een Live Activiteit de uitslag live bijhouden op je toegangsscherm en in het Dynamic Island. Zodra je de app voor het eerst opent, kun je aangeven wat je favoriete competities en eventueel teams zijn.

De Apple Sports-app is gratis te downloaden en te gebruiken. De app biedt ook koppelingen met Apple TV voor het kijken van sportwedstrijden, maar in Nederland geldt dat eigenlijk alleen voor de MLS. Dat is de Amerikaanse voetbalcompetitie die je ook in Nederland via Apple TV kan kijken. De Apple Sports-app biedt daarnaast koppelingen met Apple News, maar die app is in Nederland niet beschikbaar.

