Apple’s designbaas en man achter Liquid Glass stapt over naar Meta

Een groot verlies voor Apple: de baas die gaat over het interfacedesign van diverse Apple-producten, stapt over naar Meta. Afgelopen WWDC stond Alan Dye nog op het podium om Liquid Glass te onthullen.

Het rommelt al een tijdje in de top bij Apple. Jeff Williams, Apple’s COO, is met pensioen en eerder deze week werd bekend dat de AI-baas ook met pensioen gaat. De laatste jaren zijn er ook veel mensen bij de Apple-top vertrokken om aan de slag te gaan bij concurrerende bedrijven als Meta. Alan Dye, Apple’s vice president voor Human Interface, maakt nu ook een overstap.

Sinds het vertrek van Jony Ive bij Apple in 2019, was Alan Dye een van de twee vervangers. Waar Evans Hankey de rol van Industrial Design op zich naam, richtte Dye zich op de Human Interface van Apple-producten. Hankey vertrok al in 2022 bij Apple en nu neemt dus ook Dye de benen. Dye werkt al sinds 2006 bij Apple en heeft aan hele belangrijke producten en vernieuwingen gewerkt. Zo was hij mede verantwoordelijk voor het nieuwe design van iOS 7, werkte hij aan de iPhone X, de Apple Watch en de ontwerpen van talloze standaardapps op je iPhone en andere Apple-producten. Recent had hij de leiding over de interface van de Vision Pro en was hij de baas over het nieuwe Liquid Glass design van iOS 26 en de andere updates.

Sterker nog: we zagen hem afgelopen WWDC nog vier minuten lang het nieuwe Liquid Glass design onthullen in de jaarlijkse presentatie. Het Liquid Glass design kreeg aan de ene kant veel lof, maar aan de andere kant is er ook veel kritiek. De afgelopen tijd heeft Apple met software-updates regelmatig aanpassingen aan het ontwerp gedaan, om bepaalde onderdelen beter leesbaar te maken. Het is inmiddels zelfs mogelijk om het gehele ontwerp minder transparant te maken.

Apple heeft tegenover Bloomberg gereageerd op het vertrek van Alan Dye. Hij wordt daarin niet uitdrukkelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. Tim Cook zegt daarover het volgende:

“Design is fundamental to who we are at Apple, and today, we have an extraordinary design team working on the most innovative product lineup in our history.”

De taken van Dye worden overgenomen door Steve Lemay, een UI-ontwerper die al sinds 1999 bij Apple werkt. Over Lemay heeft Tim Cook wel lovende woorden:

“Steve Lemay has played a key role in the design of every major Apple interface since 1999. He has always set an extraordinarily high bar for excellence and embodies Apple’s culture of collaboration and creativity.”

Wat gaat Alan Dye bij Meta doen?

Dat Dye nu de overstap maakt naar Meta, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Apple en Meta zijn niet de grootste vrienden van elkaar. De twee bedrijven verschillen dan ook heel erg van elkaar op het gebied van bedrijfsvoering en privacy. Bij Meta draait alles om data en gegevens van gebruikers, terwijl Apple zich richt op privacy en de verdiensten vooral haalt uit de verkoop van producten en leveren van betaalde diensten. Bij Meta is veel gratis te gebruiken, al brengen ze natuurlijk ook steeds meer producten uit.

Bij Meta krijgt hij de leiding over de ontwerpen van de hardware, software en AI-integratie in de interfaces. Meta werkt aan diverse AR- en VR-apparaten, dus zijn ervaring met de Vision Pro zal bij Meta goed van pas komen. Zijn focus ligt op het integreren van AI-functies in nieuwe Meta-producten.

Al met al is het dus een groot verlies voor Apple en een grote winst voor Meta. Tegelijkertijd wordt de trend doorgezet dat steeds meer grote namen uit Silicon Valley bij Apple vertrekken. We zien nog maar zelden dat Apple juist grote namen aantrekt.