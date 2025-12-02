Apple's AI-baas John Giannandrea gaat met pensioen. De afgelopen jaren had hij de leiding over AI, Machine Learning en Siri, maar zijn taken werden al overgenomen door anderen. Zijn vertrekt volgt na een rumoerige Siri-periode.

Het is het afgelopen jaar op z’n zachts gezegd rumoerig geweest binnen Apple’s AI- en Siri-team. Apple beloofde dat de volledig vernieuwde Siri als onderdeel van Apple Intelligence in voorjaar van 2024 zou komen, maar die belofte werd niet gehaald. En dat terwijl Apple wel al doodleuk reclame maakte voor alles wat de nieuwe Siri zou kunnen doen. Er volgde een flink uitstel en dat terwijl de eerste set van Apple Intelligence-functies toch ook al een beetje tegenvielen. John Giannandrea was degene die lange tijd de leiding had over Siri en AI en was daardoor ook mede verantwoordelijk voor het uitstel en deze rumoerige periode. Nu laat Apple weten dat Giannandrea met pensioen gaat.

John Giannandrea vertrekt bij Apple

In april 2018 ging John Giannandrea bij Apple in dienst als hoofd AI, nadat hij die rol eerder bij Google op zich genomen had. Hij werd hiermee hoofdverantwoordelijk voor Siri en ook het project van de zelfrijdende auto viel hieronder. Dat laatste project is al een aantal jaren van de baan en ook Siri heeft betere tijden gekend. In het persbericht benoemt Apple alleen de hoogtepunten van Giannandrea’s tijd bij Apple, waaronder het opzetten van het AI- en machine learning-team. In een reactie zegt Tim Cook dat Apple “John dankbaar is voor het bouwen en verbeteren van Apple’s AI-werk, dat Apple geholpen heeft om te blijven innoveren en het leven van gebruikers te verrijken.”

Het afgelopen jaar werd de verantwoordelijkheid van Giannandrea al afgebouwd. Of dat helemaal toe te schrijven is aan het Siri-debacle van het afgelopen jaar, is niet helemaal duidelijk. Maar feit blijft wel dat Mike Rockwell sinds dit voorjaar de baas is van Siri. Rockwell was jarenlang Siri-criticus. Later werd ook de rest van het Siri-team opnieuw ingedeeld. Het is daarom ook onduidelijk hoeveel werk Giannandrea nog verricht heeft voor de nieuwe Siri. Als alles goed gaat, komt de nieuwe Siri komend voorjaar beschikbaar.

In het voorjaar van 2026 gaat Giannandrea echt met pensioen en tot die tijd zal hij een adviserende rol binnen Apple aannemen.

Dit is Apple’s nieuwe AI-baas

Tegelijkertijd laat Apple weten dat AI-onderzoeker Amar Subramanya zich bij Apple gevoegd heeft, als vice president van AI. In die rol zal hij rechtstreeks rapporteren aan Craig Federighi. Subramanya werkte zestien jaar bij Google, waar hij het hoofd was van de engineering van Google’s Gemini-assistent. De laatste tijd was hij vice president van AI bij Microsoft. Opmerkelijk daaraan is dat hij deze rol pas sinds juli op zich genomen heeft. Dat betekent dat hij slechts vijf maanden bij Microsoft gezeten heeft. Waarom hij hier zo snel vertrokken is, is niet duidelijk.

Hoewel hij niet per se nu de leiding heeft over Siri, zal hij wel het algehele AI-team van Apple aan gaan sturen. In die rol heeft hij een zware taak voor de boeg: Apple loopt op het gebied van AI flink achter op concurrenten als Google en OpenAI en zal de komende jaren met Apple Intelligence een inhaalslag moeten gaan maken.

