Hoera, we hebben in Nederland eindelijk Apple Fitness+! Dat opent de deuren voor de duurste Apple One-bundel, waarmee je extra kan besparen. Maar tot onze grote teleurstelling is deze nog steeds niet in Nederland beschikbaar. Hoe zit dat?

Als je geabonneerd bent om meerdere Apple-diensten, is Apple One een goede manier om geld te besparen. Apple One bestaat in de basis uit drie varianten: Individueel, Gezin en Premium. In Nederland en België zijn sinds de introductie van Apple One alleen de eerste twee beschikbaar. De reden: de Premium-optie (in de VS Premier genoemd) bevat diensten die niet in Nederland en België beschikbaar zijn. In de VS zijn dat Fitness+ en News+, maar in landen als Duitsland en Frankrijk bevat de Apple One Premium-bundel alleen nog Fitness+ als extra dienst. Het is een mooie manier om voor minder geld deze dienst er extra bij te nemen, ook omdat hier ook nog eens de 2TB iCloud+ optie bij inbegrepen is. Maar waar blijft Apple One Premium in Nederland toch?

Geen Apple One Premium in Nederland en België

Met Apple One Premium kun je flink besparen. Voor €34,95 per maand ben je geabonneerd op Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ én krijg je 2TB iCloud-opslag en de voordelen van iCloud+. Je kan dit ook nog eens met vijf andere mensen binnen je gezin delen. Je bespaart hiermee €19,- per maand, in vergelijking met het los aanschaffen van deze diensten. Een win-win situatie dus.

Maar ondanks dat Apple Fitness+ nu bij ons beschikbaar is en Apple dus niets meer in de weg staat om dezelfde Apple One Premium-bundel bij ons uit te brengen als in Duitsland en Frankrijk, is dat nog steeds niet gebeurd. Wij hebben na de aankondiging van Fitness+ voor Nederland al bij Apple nagevraagd of en wanneer Apple One Premium bij ons beschikbaar komt, maar hebben daar tot op moment van schrijven nog geen reactie op gekregen. Eerder deze week hebben we Apple hierover weer om reactie gevraagd en zijn nog afwachtend op een terugkoppeling.

Apple One Premium: wat is hier aan de hand?

Het meest opmerkelijke is dat Apple op haar Nederlandse pagina over Apple Fitness+ wél melding maakt van Apple One. Apple zegt daar namelijk het volgende:

Bundel Apple Fitness+ met vier andere geweldige services voor één laag maandbedrag.

Apple spreekt hier dus over in totaal vijf diensten die te bundelen zijn: Apple Fitness+, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade en iCloud+. Dat zijn exact dezelfde diensten als in het duurdere Apple One Premium-bundel in andere Europese landen. Maar ondanks dat Apple hier op haar Nederlandse pagina melding van maakt, is het in geen velden of wegen te bekennen. Het zou kunnen dat Apple deze informatie per abuis op de pagina vermeld, omdat het om een simpele vertaalde versie van een Engelse pagina gaat. Zonder erbij te hebben nagedacht of het voor de lokale markt wel klopt.

Opmerkelijk genoeg noemt Apple helemaal onderaan de Nederlandse Fitness+ pagina weer slechts vier diensten die binnen Apple One te combineren zijn, dus zonder Fitness+. Het kan zijn dat dit onderdeel van de pagina nog niet is bijgewerkt voor de nieuwe situatie óf dat de informatie bovenaan de pagina over Apple One met in totaal vijf diensten niet klopt. De informatie op de pagina spreekt elkaar in ieder geval tegen.

Saillant detail is dat de nieuwe lokale Fitness+ pagina’s in landen waar de sportdienst deze week ook live gegaan is, nogal verschillend zijn. Op de Noorse en Zweedse pagina is de situatie hetzelfde als bij ons in Nederland en België. Maar op de Poolse en Vietnamese Fitness+ pagina is Apple One in geen velden of wegen te bekennen. Er wordt daar dan dus ook niet vermeld dat Fitness+ met korting te combineren is met andere Apple-diensten.

Conclusie: wat gaat er hier nou mis?

Apple heeft er op dit moment een onduidelijk zooitje van gemaakt. Aan de ene kant wordt er promotie gemaakt dat Apple Fitness+ te combineren is met de duurdere Apple One Premium-bundel, maar in de realiteit is deze in Nederland (nog?) helemaal niet af te sluiten. Teksten op de lokale Apple-websites spreken elkaar tegen en de woordvoerder geeft niet thuis. Daar komt ook nog bij dat Nederlandse ondertiteling bij Apple Fitness+ ontbreekt, waardoor we in feite een niet-gelokaliseerde variant van Apple’s sportdienst hebben. Dit maakt de uitrol misschien wel een van de meest slordige releases sinds maanden.

We hebben nog altijd de hoop dat Apple One Premium wél in Nederland en België beschikbaar komt en dat het hier gaat om een (hele trage) uitrol. Zodra we meer weten, houden we je op de hoogte.