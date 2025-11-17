Er komt een moment dat Tim Cook met pensioen gaat, maar wanneer breekt dat moment aan? Volgens een site zou Tim Cook al volgend jaar met pensioen gaan.

Al sinds augustus 2011 is Tim Cook de CEO van Apple, toen hij de rol van Steve Jobs overnam door diens ziekte. Hij heeft in die tijd Apple tot grote hoogtes gebracht, in ieder geval financieel gezien. Maar er zijn ook mensen die vinden dat het pensioen van Tim Cook niet snel genoeg kan komen. Volgens de Financial Times worden die mensen op hun wenken bediend, want de site meldt dat Tim Cook al volgend jaar met pensioen zou kunnen gaan.

‘Tim Cook in 2026 met pensioen’

Bronnen binnen Apple zouden de Financial Times gemeld hebben dat er serieuze stappen genomen worden om de voorbereidingen voor de overdracht naar de opvolger van Tim Cook in goede banen te leiden. John Ternus is zoals bekend de gedroomde opvolger, maar de bron zegt wel dat de echte beslissing nog niet genomen is. De geplande overgang zou niet samenhangen met de huidige prestaties van het bedrijf. Maar de komst van een nieuwe CEO zou dus wel al komend jaar kunnen plaatsvinden.

Daarbij zegt de site dat een aankondiging vroeg in het jaar het nieuwe management tijd genoeg geeft om de drukke periode in de zomer en in het najaar in goede banen te leiden. In de zomer is de jaarlijkse WWDC, de conferentie die draait om nieuwe software. In het najaar is het grote iPhone-event, waar komend jaar drie nieuwe modellen verwacht worden, waaronder de eerste opvouwbare iPhone. Je hoeft echter geen aankondiging te verwachten voor de kwartaalcijfers in januari, zo zegt de site ook.

Mark Gurman van Bloomberg zegt echter dat hij geen signalen gezien heeft dat de overgang aanstaande is. Hoewel er een moment komt dat Tim Cook echt met pensioen gaat, zou daar nu nog geen sprake van zijn. In 2021 zei Tim Cook dat hij zichzelf nog maximaal 10 jaar bij Apple gaf.

In zijn eerste 10 jaar heeft Tim Cook veel successen (en ook wat flops) op zijn naam geschreven. Wil je meer weten over de huidige Apple CEO, lees dan onze pagina over Tim Cook. We hebben ook een pagina over zijn vermoedelijke opvolger John Ternus.