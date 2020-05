Logic Pro X 10.5

Logic Pro X 10.5 is “de grootste update voor Logic” sinds het softwarepakket op de markt kwam. Het bevat allerlei nieuwe tools waar je als muzikant echt iets aan hebt, zowel voor beginners als mensen die al een reeks Grammy Awards in de kast hebben staan. Er zit nu een professionele versie van Live Loops in, een vernieuwde workflow voor samples en nieuwe tools om beats te maken. Met tools zoals Quick Sampler en Drum Machine Designer kun je sneller werken dan voorheen, toen je in de studio nog zelf aan de slag moest gaan met geluiden en drumkits.



Met Logic Remote kunnen muzikanten een combinatie van Mac, iPhone en iPad gebruiken om hun muziek te produceren. En met Live Loops kun je muziek maken op een niet-lineaire manier. Je kunt de loops, samples en opnames op een nieuw muzikaal raster neerzetten en dit vervolgens spontaan aanpassen of verder verfijnen met de productietools. In Remix FX vind je een verzameling elektronische effecten zoals Bitcrusher, filter, gater en repeater, die je realtime kunt toepassen op een enkele track of op het hele nummer.

Quick Sampler en Drum Machine Designer

Met Sampler krijg je een nieuwe generatie van de populaire EXS24 plug-in in handen, in een nieuw design en met meer opties. Het is nog steeds compatible met z’n voorgangers. Quick Sampler is een snellere manier om een geluid om te zetten naar een speelbaar instrument. Je kiest een geluid uit Logic, de Finder, spraakmemo’s of neemt er spontaan eentje op en vervolgens kun je in een paar kliks de sample bijsnijden, laten loopen en afspelen.

Andere vernieuwingen zijn de Step Sequencer, Drum Synth en Drum Machine Designer. Apple heeft Logic Pro X ook meteen geoptimaliseerd voor de nieuwste Mac-hardware en nieuwe macOS-functies, zodat de performance beter is, zelfs als je met duizenden tracks en honderden real-time plug-ins werkt.

Voor bestaande gebruikers is Logic Pro X 10.5 gratis, voor anderen is het een uitgave van €230. Je kunt het 90 dagen gratis proberen. Meer informatie vind je in dit persbericht.