iCulture Vandaag: dit was vrijdag 2 december 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 2 december 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Wat krijgen we nou? Krijgt Apple’s besturingssysteem voor AR/VR toch een andere naam? Volgens Bloomberg kiest Apple niet voor RealityOS, maar xrOS. Een interessante verandering, want op meerdere plekken werd RealityOS al gespot. Verder werd vandaag in de iPad 2022 teardown écht bekend waarom er geen ondersteuning is voor de Apple Pencil 2. De reden heeft te maken met één van de beste verbeteringen in de iPad. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps