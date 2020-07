Voor 3 miljoen euro aan iPhones gestolen op Schiphol

iPhone-diefstal op Schiphol

De ladingdiefstal werd vandaag bekendgemaakt door de Koninklijke Marechaussee, maar vond al in maart plaats. Er is niet bekendgemaakt om welke modellen het gaat. De waarde van de gestolen vracht bedraagt ongeveer 3 miljoen euro. Er is een 35-jarige man uit Polen aangehouden, die als chauffeur dienst deed. Hij is vrijgelaten maar wordt nog steeds verdacht. De iPhone- en Apple Watch-diefstallen kwamen in het nieuws via het tv-programma Opsporing Verzocht.



De iPhones werden gestolen op een bedrijventerrein bij Schiphol en vermoedelijk in Edam uitgeladen of overgeladen. De marechaussee denkt dat er sprake kan zijn van hulp van binnenuit, met gebruik van vervalste vrachtdocumenten.



Op eBay duiken soms partijen iPhones op, zoals deze.

Diefstal van gestolen Apple Watches opgelost

In mei 2020 werden er ook al 4.400 Apple Wtach-exemplaren gestolen uit de loods van een transportbedrijf op Schiphol-Oost, met een totale waarde van een half miljoen euro. Dit gebeurde op zaterdag 16 mei rond 19:00 uur. Deze zaak is al opgelost, mede omdat de man die de lading ontvreemdde zeer herkenbaar op bewakingsbeelden stond.

Op 7 juli werd een 62-jarige man uit Etten-Leur aangehouden voor betrokkenheid bij deze diefstal. Ook de identiteit van de chauffeur is inmiddels bekend: het gaat om een 37-jarige man met de Bulgaarse nationaliteit. Daarnaast hield de Marechaussee al één medewerker van het transportbedrijf aan, die vermoedelijk heeft geholpen bij de diefstal.

Schiphol heeft vaker te maken met diefstal van elektronica: zo werden in juni 2019 en oktober 2018 ook kostbare ladingen met laptops en andere elektronica gestolen. De buit bedroeg respectievelijk 3 en 5 miljoen euro. In december 2016 werden 46 pallets met Apple-producten ter waarde van 7 miljoen euro gestolen, ook op Schiphol.

De gestolen iPhones en Apple Watches kunnen op verschillende plekken weer opduiken. Omdat het om grote aantallen gaat zullen ze waarschijnlijk als partij worden doorverkocht aan handelaren of via eBay. Losse verkoop via bijvoorbeeld Marktplaats is ook een optie, maar is arbeidsintensief en zou te snel opvallen. Maar mocht je binnenkort een deal tegenkomen die te mooi klinkt om waar te zijn, dan is de kans dus aanwezig dat het om gestolen waar gaat.