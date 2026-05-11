watchOS 26 Update

watchOS 26.5 nu te downloaden: deze nieuwe wijzerplaat vind je nu op de Apple Watch

watchOS 26.5 is beschikbaar en daarmee krijg je een nieuwe wijzerplaat voor je Apple Watch. Ook bevat deze update wat kleine bugfixes.
Benjamin Kuijten -

Met de nieuwste watchOS-update krijgen we eindelijk weer eens wat nieuws op de Apple Watch. Na maanden van slechts een klein aantal fixes, vinden we nu op de Apple Watch weer iets zichtbaar nieuws. Er is een nieuwe variant van de Pride-wijzerplaten, genaamd de Pride-luminantie wijzerplaat. Daarmee kun je je Apple Watch een kleurrijke look geven.

Met de Pride-luminantie-wijzerplaat kun je kiezen uit elf kleurencombinaties, waarbij je kan kiezen of de kleuren in verticale banen of naar binnen toe weergegeven worden. Maar je kunt ook zelf de kleuren aanpassen, zodat je op die manier zelf een hele kleurrijke wijzerplaat kan maken. De virtuele reflecties in de wijzerplaat bewegen zodra je je Apple Watch kantelt. De standaardkleuren staan in het teken van Pride, maar door de eigen kleurenkiezer kun je er dus ook zelf iets van maken.

In watchOS 26.5 worden ook twee bugs opgelost. Zo kon het gebeuren dat de Apple Watch sms gebruikt bij een dualsim iPhone, in plaats van iMessage. Ook is er een probleem opgelost waardoor de Work-out-app geen audio meer geeft als de iPhone niet in de buurt is.

Deze update bevat een nieuwe wijzerplaat ‘Pride-luminantie’ die je kunt toevoegen vanuit
de wijzerplatengalerie, evenals andere verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Apple Watch

Deze update bevat de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen:

  • De wijzerplaat ‘Pride-luminantie’ die een reeks kleuren dynamisch verspreidt, is beschikbaar om toe te voegen vanuit de wijzerplatengalerie
  • Er is een probleem opgelost waarbij Berichten op de Apple Watch mogelijk sms
    gebruikte in plaats van iMessage wanneer deze was gekoppeld aan een iPhone met een
    dubbele simkaart
  • Er is een probleem opgelost waarbij audiomeldingen in de app ‘Work-out’ mogelijk niet
    werden afgespeeld als de telefoon zich niet in de buurt van de Apple Watch bevond
    Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze
    pagina: https://support.apple.com/100100

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

  1. Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.

  2. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.

  3. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:

  1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
  2. Ga naar Algemeen > Software-update.
  3. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
  4. Tik op Downloaden.
  5. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

watchOS 26

watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

