Apple’s Podcasts-app is op nagenoeg elk Apple-apparaat beschikbaar, maar dat geldt niet voor apparaten van andere merken. In zo’n geval komt de nieuwe webversie goed van pas. Met Apple Podcasts op het web log je in met je Apple Account, waarna je ongestoord verder kunt luisteren naar de shows die je volgt.

Apple Podcasts op het web

De nieuwe webversie van Apple Podcasts vind je hier, via de link podcasts.apple.com. Door in te loggen met je gegevens, kun je bladeren door je bibliotheek en verder gaan met luisteren waar je gebleven was. De webversie van Apple Podcasts werkt in Safari, Chrome, Edge en Firefox. Het is vooral handig als je ook regelmatig op een Windows-pc werkt en daar op geen andere manier toegang hebt tot Apple Podcasts.

De webversie komt eigenlijk een op een overeen met de app op de Mac, maar dan dus gewoon via de browser. Je vindt de shows die je volgt, luistert naar de nieuwste afleveringen of kunt nieuwe shows ontdekken via het Home- en Ontdekken-tabblad. Ook de hitlijsten zijn via de webversie beschikbaar. Het was overigens wel al mogelijk om via het web naar een podcast te luisteren via Apple Podcasts, maar alleen als deze als embed op een website stond. Met de nieuwe webversie is er voor het eerst een geheel zelfstandige variant.

Apple heeft nu voor diverse apps en diensten ook een webversie beschikbaar. Er was al een webversie van Apple TV+ en ook Apple Music is via het web te gebruiken, maar eerder deze zomer kwam ook de langverwachte webversie van Apple Kaarten online. Een nadeel van die versie is dat die alleen nog als beta beschikbaar is (maar wel voor iedereen toegankelijk), omdat er nog veel functies ontbreken. Dat is bij de webversie van Apple Podcasts niet het geval.

